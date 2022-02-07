مهرجان أسوان لأفلام المرأة يُطلق ورشه التدريبة بداية من غدا

/677933/مهرجان-أسوان-لأفلام-المرأة-يطلق-ورشه-التدريبة-بداية-من-غدا

بدأ في يوم أمس الأحد، الموافق 7 من شهر فبراير الجاري، ورشة تدريب مهرجان أسوان لافلام المرأة، الذي يضم 255 فتاة وشاب وطفل، وتصل ساعات التدريب به إلى 180 ساعة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل ورش تدريب مهرجان أسوان لأفلام المرأة

وينطلق الجزء الاول من برنامج الورشة، بداية من يوم الثلاثاء المقبل، بورشتي «صناعة الفيلم»، و«مشروغ سينما أسوان الجديد»، بينما يبدأ الجزء الثاني، في الفترة من 23 إلى 28 فبراير الجاري، مع انطلاق الدورة السادسة للمهرجان.

ويتولى إشراف الجزء الاول من برنامج الورش كلا من السيناريست وسام سليمان، والمخرج ياسر نعيم، والمخرجه ندى رزق.

تفاصيل برنامج تدريب الورش لافلام المرأة

برنامج هذا العام لورشتي الصناعة يدعم تدريب ٧٠ فتاة وشاب من أسوان وجنوب الصعيد، كما يدعم إنتاج أفلام مشروعات تخرج الطلاب، والتي سيتم عرضها في برنامج خاص بأفلام الورش خلال فعاليات الدورة السادسة، وتتنافس هذه الأفلام لأول مرة مع افلام أخرى تم إنتاجها من مؤسسات داخل مصر لتوسيع دائرة المعرفة والإستفادة المبنية على الخبرة والتدريب العملي.

الجزء الثاني من برنامج ورش تدريب مهرجان أسوان

يضم الجزء الثاني من برنامج ورش تدريب مهرجان أسوان والذي سيبدأ مع إنطلاق المهرجان، 4 ورش هي، "توجيه الممثل" تحت إشراف الفنانة سلوي محمد علي، وورشة "القصة قبل السيناريو" تحت إشراف المخرجة داليا بسيوني، وورشة "الأنيميشن والعنصر البشري" تحت إشراف الدكتور أشرف مهدي، وورشة "الأنيمشن والسينما للأطفال" تحت إشراف الفنان إبرهيم سعد، وسيتم الإعلان عن المقبولين في الجزء الثاني من الورش خلال النصف الثاني من شهر فبراير الجاري.

الجدير بالذكر أنه، سيتم منح جائزة خاصة لأفضل فريق عمل شارك في برنامج الورش هذا العام، وسيختتم البرنامج فاعلياته بحفل يضم كل الشركاء والداعمين والمشاركين يوم ٢٧ فبراير.

مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، يكرم في دورته السادسة الفنانة سوسن بدر، والمخرجة إنعام محمد علي، ويعقد المهرجان بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، والهيئة العامة لتنشيط السياحة، وبرعاية المجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وجامعة أسوان، وبدعم من الاتحاد الأوروبي في مصر، وشراكة بلان إنترناشيونال إيجيبت، ومؤسسة دروسوس، ومؤسسة أكت، ودي جي فايبس، وبنك التعمير والإسكان، وجيمناي أفريقيا، وسمارت فيجن، وبركة ويب .