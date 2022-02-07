/677935/موعد-مباراة-الأهلي-ضد-بالميراس-البرازيلي-فى-نصف-نهائى-كأس-العالم-للأندية-2022

يبحث العديد من محبي ومتابعي كرة القدم المحلية والعالمية، عن موعد مباراة الأهلي ضد بالميراس البرازيلي فى نصف نهائى كأس العالم للأندية 2022 بالإمارات، والتي يشارك فيها المارد الأحمر ممثل القارة الإفريقية وبطلها.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يواجه النادي الأهلي فريق بالميراس البرازيلي، غداً الثلاثاء في الساعة السادسة والنصف مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في نصف نهائي كأس العالم للأندية، والتي يشهد عليها ستاد آل نهيان بمدينة دبي عاصمة الإمارات.

الأهلي يضرب موعد مع بالميراس بنصف النهائي

تخطى النادي الأهلي فريق مونتيري المكسيكي، بنتيجة هدف دون رد، أول أمس في لقاء جمع بين الطرفين في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية، ليضرب موعد مع بالميراس البرازيلي في نصف نهائي مونديال الأندية.

نجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز في المباراة، على الرغم من العديد من الغيابات في صفوف الفريق، بسبب الإصابات التي تلاحقه، ومشاركة لاعبي الفريق الدوليين مع منتخبات بلاده، والتي يأتي على رأسهم لاعبي المنتخب الوطني.

موعد مباراة الأهلي وبالميراس

دخل النادي الأهلي مباراة مونتيري، بتشكيل يتخلله العديد من العناصر الشبابية، من ناشئين النادي، وعلى رأسهم طارق زياد، في خط الهجوم، ومحمد مغربي في خط الدفاع، بجانب بعض العناصر من التشكيل الأساسي والإحتياطي للفريق.

نجح محمد هاني من إحراز هدف الفوز والوحيد في اللقاء، من خلال كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء يسكنها الشباك، ويهدي بطاقة التأهل لنصف النهائي من مونديال الأندية.

يواجه النادي الأهلي فريق بالميراس البرازيلي، للمرة الثانية في تاريخ مواجهات الفريقين، والتي جاءت الأولى في العام الماضي وفي نفس البطولة وتمكن النادي المارد الأحمر من الفوز بركلات الترجيح وحصد المركز الثالث والبرونزية.

لاعبو الأهلي الدوليين

ينضم لاعبي النادي الأهلي الدوليين مساء اليوم لبعثة الفريق، بعد وصولهم ظهر اليوم للقاهرة، وتوجههم للإمارات مباشر من المطار، للحاق ببعثة النادي والمشاركة في نصف نهائي المونديال أمام بالميراس.

يبحث النادي الأهلي عن رقم جديد له في كأس العالم للأندية، مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، بعد حصده العام الماضي برونزية العالم، بركلات الترجيح أمام بالميراس.