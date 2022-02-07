محافظ الجيزة يتفقد أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه بشارع الثلاثينى (فيديو وصور)

جدة - نرمين السيد - تابع أحمد راشد محافظ الجيزة، بشكل ميدانى أعمال إصلاح كسر بماسورة مياه قطر 600 مم بشارع الثلاثينى أمام شارع سيد الخطيب بحى العمرانية، للوقوف على نسب تنفيذ أعمال الإصلاح .





ووجه راشد، شركة مياه الشرب والصرف الصحى وحى العمرانية بسرعة الإصلاح لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة، مع القيام بمجهودات شفط المياه الناتجة عن الكسر لعدم تأثيرها على الحركة المرورية.

كما تفقد محافظ الجيزة، أعمال تغيير ماسورة مياه قطر 1500مم بمنطقة المريوطية، لاستيعاب حجم الضغوطات، موجها بضرورة إنجاز المشروع لما له من أهمية.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام، والمهندسة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان، والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة، وتيسير عبد الفتاح وأشرف تامر رؤساء أحياء الهرم والطالبية.