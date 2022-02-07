صحة الدقهلية: غلق 70 منشأة طبية إدرايا وترخيص 60 أخريات خلال يناير

جدة - نرمين السيد - قال وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور سعد مكى، إن إدارة العلاج الحر أغلقت 70 منشأة طبية إدرايا، لإدارتها بدون ترخيص، وتعدد وجسامة المخالفات بها، كما تم منح تراخيص لـ 60 منشأة طبية جديدة، واستصدار 115 إنذارا للمنشآت الطبية التى وجد بها مخالفات جسيمة خلال يناير الماضى.





وأوضح وكيل الوزارة - فى بيان اليوم الإثنين - أن إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالدقهلية وأقسامها شنت حملات تفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة، حيث تم المرور على 80 منشأة طبية خاصة تشمل 330 عيادة خاصة و20 مستشفى خاص و45 عيادة تخصصية و180 مركزا طبيا ومعملا، و5 محال لبيع النظارات. وأكد "مكى" أن صحة الدقهلية لن تتهاون فى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.

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