وزير العدل: الشهر العقارى والمحاكم أضافا للخزينة 8 مليارات جنيه خلال عامين

جدة - نرمين السيد - قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن تجديد الحبس عن بعد، أصبح مطبقا فى كل محاكم مصر، وأن قطاعى الشهر العقارى والمحاكم أضافا لخزينة الدولة على مدار عامين 8 مليارات جنيه.





وأضاف مروان، أن الوزارة لديها خطة طموحة لتطوير منظومة العدالة، وتقديم الخدمات فى سهولة ويُسر، وذلك فى إطار التوجيهات الرئاسية، واتساقا مع رؤية هادفة إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين الخدمات المُقدَمة. وتسعى وزارة العدل فى خطتها لتحقيق العدالة الناجزة، وتقديم الخدمات المميزة بالإضافة إلى تحديث وحوكمة العمل بقطاعات وإدارات الوزارة، تعزيز الكفاءة وبناء القدرات لأعضاء الجهات والهيئات القضائية. وأصدرت وزارة العدل، اليوم الإثنين، كتابا يتضمن إنجازات قطاعاتها المختلفة على مدار عامى 2020 و2021، بالتزامن مع ظهور فيروس كورونا المستجد.

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