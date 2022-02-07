عمرو مروان: مصر لديها تجربة رائدة فى تحويل الصوت إلى نص مكتوب بالمحاكم

جدة - نرمين السيد - قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن مصر لديها الريادة فى تجربة تحويل الصوت إلى نص مكتوب فى المحاكم الاقتصادية والجنائية، وتم تسجيل ذلك التطبيق فى الملكية الفكرية.





وأضاف المستشار عمر مروان، أن تجديد الحبس عن بعد، أصبح مطبقا فى كل محاكم مصر. أصدرت وزارة العدل، كتيبا من 32 صفحة، يتناول الإنجازات التى قدمتها قطاعاتها المختلفة على مدار عامى 2020 و2021، بالتزامن مع ظهور فيروس كورونا. ووضعت وزارة العدل خطة طموحة لتطوير منظومة العدالة، وتقديم الخدمات فى سهولة ويُسر، وذلك فى إطار التوجيهات الرئاسية واتساقاً مع رؤية هادفة إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين الخدمات المُقدَمة.

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