وزير العدل: نقل 1600 موظف للعاصمة الإدارية بداية من النصف الثانى لـ2022

جدة - نرمين السيد - وقال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن الإنجازات التى حققتها وزارة العدل وقطاعاتها وملحقاتها جاءت رغم فقدان 200 قاض، صعدت أرواحهم إلى السماء، نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا. وأضاف مروان، أنه سيتم تباعا نقل 1600 موظف تم تأهيلهم وتدريبهم إلى مقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ابتداء من النصف الثانى لعام 2022.

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