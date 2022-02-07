فريق أطفال وكبار بلا مأوى ينجح في إنقاذ ٤ فتيات دون الـ١٨...

وجهت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلامأوي بإنقاذ ٤ فتيات دون سن ١٨ عامًا يفترشن الشارع.

وعلي الفور تحرك فريق أطفال وكبار بلا مأوى إلي مقر تواجدهن، حيث تم اكتشاف أن ظروفهن متشابهة، حيث إن الأربع فتيات ساقطي قيد ومجهولي النسب وكانوا يعيشون مع أسر ميسورة الحال تتكفل بهم مقابل المساعدة في الأعمال المنزلية، ولكن لعدم وجود أوراق ثبوتية حرمن من أبسط حقوقهن في التعليم والصحة.

وتبين أنه عند وفاة أرباب الأسر المستضيفة كان مصير الفتيات الطرد والتشرد بالشارع والتعرض لظروف قاسية للغاية، وتمكن فريق أطفال وكبار بلامأوي من وضع آلية للتدخل مع الفتيات، حيث تم عمل جلسات دعم نفسي قام بها فريق اجتماعي ونفسي وذلك لكسب ثقتهن، وبالتنسيق مع مؤسسة فتيات القاصرات بعين شمس تم إيداع الفتيات الأربع ووضع خطة تأهيلية لهن.

كما قام فريق إدارة الحالة وبالتنسيق مع المؤسسة ووزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات الفورية لاستخراج شهادات ميلاد لساقطي القيد حتي تتمكن الفتيات من الحصول علي حقوقهن،

وتبين من خلال دراسة الحالة أن الطفلة الأولي تدعي. ش (١٤ عاما) متواجدة بمنطقة المرج الجديدة، والطفلة الثانية تدعي. د (١٣عاما) متواجدة بمدينة السلام، والطفلة الثالثة تدعي. ج (١٧عاما) متواجدة بمنطقة عزبة النخل، والطفلة الرابعة تدعي. م(١٧عاما) متواجدة بمنطقة المرج.

وتناشد وزارة التضامن الاجتماعي المواطنين بضرورة إخطار الوزارة عن أي أطفال من فاقدي الأسرة أو العائل حتي يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حرصا علي تحقيق المصلحة الفضلي للأطفال، كما أن الوزارة تنفذ برنامجًا متكاملا للأسر البديلة وحث المواطنين علي كفالة الأطفال.