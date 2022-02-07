/677938/الزمالك-يهزم-الأهلي-بثلاثية-في-بطولة-الجمهورية-للناشئين

حقق نادي الزمالك الفوز على نظيره الأهلي، بنتيجة 3/0، ضمن مباريات الجولة الـ15 من بطولة الجمهورية للناشئين 2003.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

واٌقيم اللقاء في مقر نادي الزمالك بميت عقبة على ملاعب الناشئين، وقدم لاعبوا القلعة البيضاء مباراة قوية، بينما لم يظهر لاعبي الأهلي بشكل جيد خلال المواجهة التي جمعته ببعضهم.

وسجل الأهداف للزمالك في مرمى الأهلي كلاً من، " أحمد عبدالرحيم ايشو _ محي جمعة _ عبدالله محمد"، ليفوز الزمالك في الأخير بثلاثية نظيفة.

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري

يستعد فريق الزمالك لمباراته أمام نظيرة فريق سموحة، يوم الثلاثاء 15 من شهر فبراير الجاري، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

مواعيد مباريات الزمالك في الدوري

سموحة والزمالك يوم 15 فبراير الجاري بإستاد الإسكندرية في الجولة التاسعة

الزمالك وفيوتشر يوم 2 مارس المقبل بإستاد القاهرة في الجولة العاشرة.

الزمالك والجونة يوم 7 مارس المقبل بإستاد القاهرة في الجولة الثانية عشر.

الاتحاد والزمالك يوم 19 أبريل بإستاد الإسكندرية في الجولة الخامسة عشر.

الزمالك والمصري يوم 28 أبريل بإستاد برج العرب في الجولة السادسة عشر.

ايسترن كومباني والزمالك يوم 1 مايو باستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشر.

بيراميدز والزمالك يوم 6 أبريل المقبل بإستاد الدفاع في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر.

المقاصة والزمالك يوم 9 أبريل بإستاد الكلية الحربية في الجولة الثالثة عشر.

الزمالك وفاركو يوم الثلاثاء 12 أبريل بإستاد القاهر الجولة الرابعة عشر.

دوليين الأهلي في مطار القاهرة استعدادًا للحاق ببعثة الفريق في الإمارات

وصل لاعبي النادي الأهلي الدوليين إلي مطارالقاهرة، كل من محمد الشناوي وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف ومحمد عبد المنعم عقب المشاركة مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ومن المقرر أن يسافر سداسي الأهلي الدولي في الرابعة عصر اليوم إلى مطار دبي، على أن يخضعوا لمسحة طبية قبل التحرك إلى مدينة أبو ظبي للحاق ببعثة الفريق.

خروج عمار حمدي من القائمة

أثبتت الأشعة التي أجراها عمار حمدي لاعب خط وسط النادي الأهلي، تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وذلك بعد فحصه بأحد المستشفيات في أبو ظبي بالإمارات.

وخضع عمار حمدي لأشعة رنين في أحد المستشفيات القريبة بصحبة أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، بعد خروجه من المران لإصابته في الركبة أثناء مشاركته في التقسيمة الجماعية.