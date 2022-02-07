/677939/رئيس-رياضه-النواب--دعم-القيادة-السياسية-دليل-علي-تقدير-الجميع-لجهودكم

قال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن الشعب المصري بكافة طوائفه يقدر الاداء البطولي والمشرف للمنتخب القومي لكرة القدم ، والذي لم يحالفه الحظ في المباراة النهائية التي اقيمت أمس الأحد .

دوت الخليج

فوز منتخب السنغال بكأس الأمم الافريقية

وأكد رئيس لجنة الشباب ، أن الرسالة التي بعثها الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، للمنتخب القومي أكبر دليل علي تقدير الجميع للمجهود الكبير الذي بذله رجال المنتخب القومي خلال مشوارهم القوي الحافل بالندية في جميع المبارايات التي خاضها وكان أخرها المباراة النهائية التي حسمتها ضربات الحظ الترجيحية .

ووجه رئيس لجنة الشباب رسالة شكر للاعبين والجهاز الفني علي ما بذلوه قائلا : كسبتم احترام العالم اجمع بادائكم البطولي وروحكم القتالية وحرصكم علي رفع أسم وطنكم عاليا " كما وجه رئيس لجنة الشباب الشكر للجماهير المصرية الغفيرة التي زحفت خلف الفريق من القاهرة .

وحرص رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب ، علي التوجه لغرفة اللاعبين عقب المباراة مع وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي والسفير المصري بالكاميرون وذلك للشد من آزر اللاعبين .

كما أشاد الدكتور محمود حسين ، بالدعم الدائم والمستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي ، للرياضة المصرية والمصريين ، مؤكدا ان الرياضة المصرية تعيش عصرها الذهبي بسبب ذلك الاهتمام الغير مسبوق .

يذكر ان الرئيس عبد الفتاح السيسى توجه بكل التحية والتقدير للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم على ما قدموه من أداء عالٍ في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال الرئيس السيسى على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "لقد أديتم ما عليكم، وكسبتم احترام الجميع، وكنتم على قدر الثقة، وشرفتم بلدكم، وإننا جميعا على ثقة بأنكم ستعوضون هذا اللقب وتسعدون المصريين بالصعود إلى المونديال". وأضاف الرئيس السيسى: "ثقتنا بكم وبقيادتكم الفنية لم تهتز، فما قدمتمونه يثبت أنكم قادرون على تحقيق الأفضل إن شاء الله".