نشرة أخبار الفن: وفاة أحمد يحيى.. الموت يفجع الموسيقار عمر خيرت.. سعد الصغير يتجاهل أزمة طلاقه.. وهذا ما حل بمخرج مسلسل «بوجي وطمطم»

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شهدت الساحة الفنية اليوم الإثنين الموافق 7 من شهر فبراير الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، كما حلت عليه عدد من الأحداث المأساوية التي سيرصدها لكم موقع دوت الخليجخلال السطور التالية.

وفاة المخرج أحمد يحيى بعد صراع مع المرض

رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، المخرج المعروف أحمد يحيى، بعد صراع مع المرض، وجاء نبأ وفاته على صفحة شقيقه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شقيق المخرج الراحل أحمد يحيى، عبر موقع «فيسبوك»: انتقل إلى رحمة الله أخي الأكبر ووالدي الثاني المخرج أحمد يحيى.. الدعاء له بالمغفرة والرحمة..الدفن بمدافن الأسرة بالإمام الشافعي اليوم».

ويُشيع جثمان الراحل أحمد يحيى، بعد صلاة عصر اليوم، من مسجد السيدة نفيسة، وفقا لما أعلنه المخرج أحمد عبد الله صالح.

مصطفى درويش يستنجد بالرئيس السيسي لمساعدة مخرج «بوجي وطمطم»

ناشد الفنان مصطفى درويش، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمساندة المخرج محمود رحمي، مخرج مسلسل بوجي و طمطم، لنقله إلى مستشفى كبيرة.

وكتب دوريش عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «مخرج بوجي وطمطم الاستاذ باسم محمود رحمي، عنده شلل رباعي ومشاكل في القلب وحالته صعبه جدا وطبعا معهوش فلوس لعلاج ولا حد فاكره ولا حد بيسال عليه، زمن معلش يا استاذ زمان كان تليفونك ما بيبطلش رن، بناشد الاب السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي هو محتاج مستشفي كبيره وعمليات كتير».

وفاة الشقيق الأكبر للموسيقار عمر خير

وتوفى المهندس أبو بكر خيرت على خيرت، الشقيق الأكبر للموسيقار عمر خيرت البالغ من العمر 76 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

وقررت إدارة الأوبرا، تأجيل حفلي الموسيقار عمر خيرت، اللذين كان من المقرر إقامتهما يومي الخميس والجمعة 10 فبراير، إلى موعد يتم تحديده لاحقًا.

إليسا تُثير الجدل بفستان مكشوف في حفلتها بأمريكا

انتشر فيديو للفنانة إليسا وهي ترقص على المسرح بمنتهى النشاط والفرحة، بفستان أسود يكشف على ساقيها، ويغطي ذراع واحد فقط، في أحد حفلاتها في ولاية سان دييجو، ضمن الجولة التي تقوم بها في الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت تغني وهي ترقص حافية القدمين، كأنها أعتادت على الغناء حافية القدمين كما فعلت في حلف دعم مرضى السرطان والأمراض المناعية في مصر.

سعد الصغير يتجاهل أزمته مع برلنتي عامر ويحتفل بتكريمه في السعودية

احتفل سعد الصغير من خلال حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، بتكريمه، من خلال مشاركته مجموعة من مسرحية من بطولته تحمل اسم كزانوفا، عرضت ضمن فاعليات موسم الرياض لعام 2022، وعلق سعد عليها، وكتب:"كل شكر علي التكريم من موسم الرياض"، متجاهلا أزمة انفصاله عن زوجته الفنانة برلنتي عامر، إذ أنه لم يخرج حتى الآن لتأكيد أو نفي نبأ طلاقه للفنانة المثيرة للجدل.

شهيرة تبعث برسالة للراحل محمود ياسين مع أحمد يحيى

أعربت الفنانة القديرة شهيرة، زوجة الفنان الراحل محمود ياسين، عن صدمتها من نبأ وفاة المخرج الكبير أحمد يحيى، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين عن عمر يناهز 78 عاما، فكتبت: «وفاة المخرج الكبير أحمد يحيى صدمة كبيرة ليا، كم كان جميلًا حنونًا، رقيقا صاحب واجب وصاحب قلب طيب، يأتي فضلًا عن أنه مخرج كبير له بصماته، التي لا تنسي في السينما المصرية، وكان ذو حس فني عالي، كل لقطاته تتدفق منها الإحساس والوعي بما يقدمه».

وتابعت شهيرة حديثها، عن المخرج الراحل باعثة معه رسالة لزوجها الراحل محمود ياسين، قائلة: «رحمة الله عليك يا صديقي الغالي، اذهب في سلام وأمان، يرزقك ربي بالعفو والمغفرة وجنات النعيم، سلم على حبيبك محمود، تعازي لزوجته وكل أسرته الكريمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله».