محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة "باي باي ثانوية"

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دوت الخليج يرصد موعد طرح محمد رمضان أغنية الجديدة بعنوان “باي باي ثانوية”

وأعلن محمد رمضان عبر موقع التواصل الأجتماعي “فيسبوك” عن طرح أغنيته الجديدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” معلقًا عليها: “دلوقتي أغنية باي باي ثانوية كاملة علي قناتي علي يوتيوب”.

كلمات أغنية باي باي ثانوية

وتحتوي الأغنية على بعض الكلمات التي من المقرر أن يعتبرها مسيئة وخارجة، فيقول مطلعها: «كنت فاكرها سيجارة عادية، لكن طلعت سيجارة محشية، ولاد الحرام عملوها تاني فيا، وانا عندي بكرة امتحان ثانوية، عملوها فيا، ضحكوا عليا، كان نفسي انجح في الثانوية، أمي هتجبلي عربية، لو جبت 80 في المية، بسجارة منهم قضوا عليا، خربوها ولاد المؤذية، أنا شايف أفلام هزلية، أنا حوليا شلة حرامية، عيال مش مية مية”.

لاتويا جاكسون تنشر فيديو سقوط محمد رمضان

نشرت لاتويا جاكسون شقيقة ملك البوب مايكل جاسون حالتها هذه الأيام، من خلال نشرها لفيديو سقوط محمد رمضان على المسرح، أثناء ذهابه للحصول على أحد الجوائز في حفل كبير، وذلك عبر صفحتها الشخصية "إنستجرام".

ووصفت لاتويا جاكسون شقيقة مغني البوب الشهير مايكل جاكسون، بأنه ليس على ما يرام، بنشرها لفيديو للنجم محمد رمضان عندما سقط على المسرح وهو في طريقة لتسلم أحد الجوائز في حفل في دبي، وكتبت لاتويا على الفيديو بما معناه:"الحال هذا الأسبوع".

ليقوم محمد رمضان بالتعليق على هذا الفيديو بما يعني:" الجميع عرضة للسقوط، ولكن لا يمكن للجميع العودة والإستمرار".

رد محمد رمضان على شقيقة مايكل جاكسون

رد محمد رمضان على لاتويا جاكسون، بعد نشرها لفيديو سقط فيه رمضان على المسرح في أحد التكريمات في مهرجان بدبي، وأعاد هو الآخر نشر الفيديو، أشار للاتويا وكتب عليه:"ياريت تبلغوا أخت مايكل چاكسون ان الدرس من الفيديو ده ان كل الناس ممكن تقع بس مش كل الناس بتعرف تقوم تاني"، وأستغل رمضان الفرصة للترويج لأغنيته الجديد وقال:"وماتنسوش باي باي ثانوية قريباً".

خلاف محمد رمضان مع نزال الزغبي

وكانت قد وجهت المذيعة اسما إبراهيم سؤال لنوال الزغبي عن محمد رمضان أثناء حلولها ضيفة على “حبر سري”، لترد الفنانة عليها قائلة “معرفوش”، الأمر الذي أثار غضب الفنان محمد رمضان ليعيد نشر الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق عليه: “ربنا يباركلك في ذاكرتك”.