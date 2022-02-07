محمد صلاح: الأمر صعب نفسياً.. ولكن لدينا جولة آخرى

/677944/محمد-صلاح-الأمر-صعب-نفسيا-ولكن-لدينا-جولة-آخرى

سيطر الحزن على لاعبي وكل محبي المنتخب المصري، ولكن كانت الأعباء أثقل على قائد الفريق محمد صلاح، بعد ضياع اللقب للمرة الثانية في اللحظات الأخيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

خسر منتخب مصر نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 أمام السنغال بركلات الترجيح، بعزة أداء وكل فخر، بعد تقديم مباراة من العيار الثقيل في البطولة، وجرجرت أسود التيرانجا للوقت الإصافي بالتعادل السلبي.

تصريحات محمد صلاح

وقال محمد صلاح في فيديو نشر في الساعات الماضية على مواقع التواصل الإجتماعي، من غرفة ملابس المنتخب الوطني بعد مباراة السنغال.

وقال: "أشكر اللاعبين على ذلك الأداء لم يكن هناك تقصير، لعبنا 4 مباريات بـ 120 دقيقة".

وأضاف: "وجاء كل ذلك في حوالي 12 يوم، الأمر صعب نفسيا بالنسبة لنا بالتأكيد ولكن انتهى الأمر".

واختتم: "لدينا جولة أخرى بعد شهر وإن شاء الله سنحصل على حقنا منهم".

منتخب مصر في أمم إفريقيا 2021

يذكر أن منتخب مصر خسر نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 ، أمام نظيرة السنغال ، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين ، عن طريق ركلات الترجيح ، بعد نهائة اللقاء والأشواط الإضافية بالتعادل السلبي .

قدم الفراعنة بطولة تليق بتاريخ مصر في البطولة ، على الرغم من الضغوطات والإصابات التي لاحقتهم ، إلا أن الوصول للنهائي ليس بالسهل ولاكن مشرف .

لعب منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، أربع مباريات توجهة للوقت الإضافي وهو أول مرة يصل فيها منتخب في تاريخ البطولة.

كارلوس كيروش

جاء البرتغالي كارلوس كيروش وتوليه قيادة المدير الفني لمنتخب مصر، بعد إقالة الاتحاد المصري لكرة القدم، حسام البدري في الدور الأول من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، بسبب تراجع نتائج الفراعنة.

صعد منتخب مصر لنهائيات بطولة كأس العالم ثلاث مرات، حيث كانت مشاركتها الأولى سنة 1934 بإيطاليا وكانت الدورة الثانية للكأس الذي بدأ 1930 وكانت المرة الثانية في مونديال إيطاليا 1990 ثم المرة الثالثة في مونديال روسيا 2018.