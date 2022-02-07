/677945/يبدأ-تطبيقها-فجر-الاربعاء-السعودية-تكشف-عن-الضوابط-الجديدة-لأداء-مناسك-العمرة

كشفت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، عن تحديث ضوابط إجراءات الدخول إلى المملكة لأداء العمرة أو الزيارة، مشددة على ضرورة فحص "BCR" سلبي لفيروس كورونا.

دوت الخليج

وأعلنت الوزارة في بيان أصدرته اليوم ، أنه على المعتمرين القادمين إلى المملكة بغض النظر عن تحصينهم، إحضار شهادة سلبية لفحص " BCR"، معتمد، أو فحص كورونا السريع "انتي جين" لعينة أُخذت خلال 48 ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة.، وأشارت إلى العمل بهذه الإجراءات بداية من الواحدة من فجر بعد غد الأربعاء. وزارة السياحة والآثار، كانت قد حددت 72 ساعة كأقصى مدة لعمل شهادة فحص PCR للمعتمرين الراغبين في أداء مناسك العمرة للعام الجاري، طبقا لتعليمات السلطات السعودية في المملكة العربية السعودية، وأشارت الوزارة إلى أنه تم تحديد 41 مركز معتمد بمختلف محافظات الجمهورية لعمل تحاليل PCR للكشف عن فيروس كورونا أمام الراغبين في عمل مناسك العمرة.

توثيق عقود العمل بموسم العمرة

كما كشفت وزارة السياحة والآثار عن عدد الشركات التي انتهت من توثيق عقود العمل بموسم العمرة وذلك بعد انتهاء الفترة المحددة لتوثيق العقود في الـ 25 من يناير الماضي، واوضحت وزارة السياحة والآثار، أنه تم انتهاء توثيق عقود 1381 شركة سياحة للعمل لموسم العمرة 1443 هـ.

ملفات العمرة

وأكدت وزارة السياحة والآثار، أنه سيتم البدء فى مراجعة ملفات العمرة عبر البوابة المصرية للعمرة اعتبارًا من الـ 10 من فبراير الجاري، وطالبت الشركات بسرعة تقديم الضمانة المالية «خطاب الضمان أو الشيك النقدي مقبول الدفع» وإيصالات سداد فئات الرسوم الي الإدارة العامة للسياحة الدينية بوزارة السياحة والآثار، وسرعة رفع العقد المفعل من وزارة الحج والعمرة على البوابة المصرية للعمرة وذلك حرصًا على سرعة تفعيل البوابة لمراجعة ملفات العمرة.

الضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة

يشار إلى أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، كان قد اعتمد الضوابط المنظمة لاداء رحلات العمرة لموسم 1443 هجرية، وذلك في ضوء موافقة مجلس الوزراء على الاشتراطات الخاصة بتنفيذ رحلات العمرة لأشهر رجب وشعبان ورمضان من العام الهجري الجاري، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تسهم في الحفاظ على صحة المواطنين. هذه الضوابط تضمنت قواعد وإجراءات عامة واشتراطات خاصة بالمعتمرين قبل أداء مناسك العمرة وبعدها، ايضا قبل العودة الى مصر وفور وبعد الوصول الى مصر، إلى جانب عدد من القواعد والإجراءات الخاصة بالشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة، وكذلك القواعد والإجراءات الخاصة بالإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة.