/677949/وزير-العدل-مليار-و773-مليون-جنيه-إجمالي-حصيلة-التصالحات-فى-عامين

كشف المستشار عمر مروان وزير العدل، حصاد وزارة العدل في جميع القطاعات خلال عامين ، موضحأ أنه بالنسبة لجهاز الكسب غير المشروع، فإن إجمالي الشكاوى والتحقيقات المعروضة خلال عامين بلغت نحو 736 قضية، تم إنجاز 539 قضية ومتبقى 197 قضية بنسبة انجاز 73%.

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وأشار إلى أن جملة المبالغ التي تم تحويلها الى وزارة المالية من الجهات العامة نقدا وأصول عينة في إطار التصالح في قضايا الكسب غير المشروع بلغ مليار و597 مليون و171 ألف جنيه، كما أوضح أن جملة المبالغ المحصلة والمحولة للجهات المجنى عليها في التصالح في جرائم العدوان على المال العام بلغت 176 مليون و170 ألف جنيه.

تنفيذ خطة وزارة العدل لتطوير المنظومة القضائية في مصر

يشار إلى أن المستشار عمر مروان وزير العدل، قال أنه بمناسبة مرور عامين على بدء تنفيذ خطة وزارة العدل لتطوير المنظومة القضائية في مصر من ديسمبر 2019 وحتى ديسمبر 2021، فإن الوزارة قامت بوضع خطة طموحة لتطوير منظومة العدالة وتقديم الخدمات في سهولة ويسر، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية واتساقا مع رؤية هادفة إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين الخدمات المقدمة.

ثلاثة محاور رئيسية

إنجازات وزارة العدل تتضمنت خلال العامين ثلاثة محاور رئيسية وهي محور العدالة الناجزة والخدمات المميزة وتحديث وحوكمة العمل بقطاعات وإدارات الوزارة. المستشار عمر مروان وزير العدل، كان قد أعلن عن حصاد وزارة العدل في جميع القطاعات خلال عامين، موضحا أن مصر كان لها الريادة في تطبيق مشروع ميكنة محاضر الجلسات، من خلال تحويل الصوت إلى نص مكتوب في المحاكم الاقتصادية والجنائية، وأضاف وزير العدل، أن وزارة العدل قامت بتسجيل مشروع ميكنة محاضر الجلسات في هيئة الملكية الفكرية باعتباره مشروعا مصريا من تنفيذ وزارتي العدل والاتصالات، مضيفا أن المشروع سيكون في جلسات المحاكم الاقتصادية وأيضا بالنسبة لتجديد الحبس في القضايا الجنائية.