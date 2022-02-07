/677950/يا-رب-احفظها-أول-تعليق-من-هنا-الزاهد-عقب-إصابة-والدتها-بكورونا

نشرت شيرين المنزلاوى والدة الفنانة هنا الزاهد تعليقًا عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن إصابتها بفيروس كورونا، وكان أول تعليق من هنا الزاهد على إصابة والدتها بفيروس كورونا مؤثر.

دوت الخليج يرصد لكم أول تعليق لفنانة هنا الزاهد بعد إصابة والدتها بيفيروس كورونا وذلك خلال السطور القادمة.

والدة هنا الزاهد تصاب بكورونا

قالت شيرين المنزلاوى والدة الفنانة هنا الزاهد: “الحمد والشكر لله إيجابية كورونا كل اللى تعامل معايا أرجو يطمن علي نفسه”.

أول تعليق لهنا الزاهد بعد إصابة والدتها بكورونا

علقت الفنانة هنا الزاهد عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك بعد إصابة والدتها بفيروس كورونا قائلة:”يارب احفظلي امي”.

إصابة هنا الزاهد وزوجها أحمد فهمي بكورونا

وكانت أعلنت الفنانة المصرية هنا الزاهد إصابتها هي وزوجها النجم أحمد فهمي بفيروس كورونا المستجد، وتعافوا منه خلال الأيام القليلة الماضية.

هنا الزاهد تتألق في مسلسل «أنا وهي»

على الصعيد الآخر، يعرض حاليًا للفنانة هنا الزاهد مسلسل «أنا وهي» بطولتها إلى جانب أحمد حاتم، أشرف عبد الباقى، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوى، سلوى محمد على، ندا عادل، محمد الصاوى، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم عبير صبرى، محمد أنور، كريم عفيفى وآخرين، والعمل تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز.

هذا وقد تفاعلت الفنانة هنا الزاهد مع متابعيها من خلال طرح سؤال عن حبهم لأحد المنتجات الغذائية من شركة «ويندوز» مشيرا إلى أنها من عشاقه منذ أن كانت بعمر سنتين.

الويندوز السبب الأساسي لزيادة وزن هنا الزاهد

ونشرت هنا الزاهد فيديو عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، لتعرب عن مدى حبها لـ«ويندوز» مشيرة إلى أنه السبب في زيادة وزنها، فقالت: “أنا باكل الويندز بقالي سنتين، أنا بحبه أوي يجماعة وتخنت بسببه مش عارفة أعمل، الموضوع محير".

وكان أثار الفنان أحمد فهمي وزوجته الفنان هنا الزاهد الجدل بعدد من المنشورات والتعليقات الساخرة بينهم وصلت إلى كلبة أحمد فهمي والذي يطلق عليها اسم «زيزي»، الأمر الذي انتهى حتى الأن بتصدر هنا الزاهد مؤشرات الأكثر بحثا على جوجل.