تدريبات بدنية قوية في مران الزمالك استعداداً لبترو أتليتكو

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خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، على ملعب دريم بمدينة السادس من أكتوبر، نظراً لوجود انتخبات بمقر نادي الزمالك في ميت عقبة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهد مران الزمالك تدريبات قوية للاعبين بناء على تعليمات كارتيرون، استعداداً لمباراة بترو أتليتكو الأنجولي بالجولة الاولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وشملت الفقرة البدنية الجري حول الملعب مع بعض الإطالات، بجانب التدريبات الفنية التكتيكية التي حفظها المدرب الفرنسي للاعبين لتنفيذها خلال المباريات المقبلة.

مواعيد مباريات الزمالك في الدوري

سموحة والزمالك يوم 15 فبراير الجاري بإستاد الإسكندرية في الجولة التاسعة

الزمالك وفيوتشر يوم 2 مارس المقبل بإستاد القاهرة في الجولة العاشرة.

الزمالك والجونة يوم 7 مارس المقبل بإستاد القاهرة في الجولة الثانية عشر.

الاتحاد والزمالك يوم 19 أبريل بإستاد الإسكندرية في الجولة الخامسة عشر.

الزمالك والمصري يوم 28 أبريل بإستاد برج العرب في الجولة السادسة عشر.

ايسترن كومباني والزمالك يوم 1 مايو باستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشر.

بيراميدز والزمالك يوم 6 أبريل المقبل بإستاد الدفاع في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر.

المقاصة والزمالك يوم 9 أبريل بإستاد الكلية الحربية في الجولة الثالثة عشر.

الزمالك وفاركو يوم الثلاثاء 12 أبريل بإستاد القاهر الجولة الرابعة عشر.

حقق نادي الزمالك الفوز على نظيره الأهلي، بنتيجة 3/0، ضمن مباريات الجولة الـ15 من بطولة الجمهورية للناشئين 2003.

واٌقيم اللقاء في مقر نادي الزمالك بميت عقبة على ملاعب الناشئين، وقدم لاعبوا القلعة البيضاء مباراة قوية، بينما لم يظهر لاعبي الأهلي بشكل جيد خلال المواجهة التي جمعته ببعضهم.

وسجل الأهداف للزمالك في مرمى الأهلي كلاً من، " أحمد عبدالرحيم ايشو _ محي جمعة _ عبدالله محمد"، ليفوز الزمالك في الأخير بثلاثية نظيفة.

أحمد مرتضى: مجلس الإدارة ترك النادي ومسدد مديونات بقيمة 300 مليون

تحدث أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، حول مديونات القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية.

وقال أحمد مرتضى خلال تصريحات تليفزيونية على قناة الحدث اليوم ببرنامج "في الجول": " مجلس الإدارة الحالي ترك النادي العام الماضي ومسدد مديونات بقيمة 300 مليون جنية".

وأضاف: "مسئولية الجمعية العمومية اختيار الأصلح من المرشحين، أي كان من هم، أهم شئ إفادة نادي الزمالك"

وزاد:" عملنا صفقات كبيرة في فريق الباسكت، وقمنا بشراء صفقات محترفين على أعلى مستوى بجانب مدرب عالمي، قبل بطولة كأس العالم، وهذا النجاح ينسب للجميع في مجلس الإدارة".

وأشار: "موقع نادي الزمالك في أكتور في موقع متميز بجوار جامعة زويل، وهو حلم جميع أعضاء النادي بالكامل ومجلس الإدارة".

وأختتم قائلاً: "الأرض أصبحت ملك نادي الزمالك وقمنا بتجهيز التراخيصخاصة بالأمر وأشكر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإمهال النادي سنتين للانتهاء من الأوراق".