سفارة مصر بالكويت تنظم ندوة عن أهم الوجهات السياحية المصرية

جدة - نرمين السيد - وقال الملحق الثقافى فى السفارة الدكتور عماد حشيش، اليوم الاثنين، إن الندوة يشارك فيها السفير أسامة شلتوت سفير مصر بالكويت والدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار والمتحدث الرسمى باسم الوزارة.
وأضاف الدكتور عماد حشيش أن مكتب مصر للعلاقات الثقافية يستعد حاليا لتنظيم حزمة متنوعة من الفعاليات الثقافية خلال شهرى فبراير ومارس عبر برنامج زووم " أون لاين" نظرا للإجراءات الاحترازية التى اتخذتها دولة الكويت بمنع التجمعات لمنع انتشار فيروس كورونا.
وتتناول الندوة سبل التعريف بأهم الأماكن السياحية المصرية وتنوع مجالتها لتشمل السياحة العلاجية والأثرية والتاريخية الثقافية والترفيهية والدينية وإطلاع المواطن الكويتى والعربى على الإمكانيات التى توفرها الدولة المصرية للسائح العربى على مدى العام، بالإضافة إلى تعريف المواطن المصرى المقيم فى دولة الكويت على أهم المعالم السياحية المصرية والتى يمكن قضاء فترة الإجازة بها.
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