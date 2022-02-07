جامعة طنطا تنظم قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة فى زفتى

جدة - نرمين السيد - نظمت جامعة طنطا، قافلة طبية شاملة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية العايشة بمركز زفتى بمحافظة الغربية لتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج المجانى للأسر المستحقة بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء.





وأكد الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا - فى بيان اليوم الإثنين - أن القافلة تأتى استمرارًا لجهود الجامعة بالاهتمام بصحة المواطنين بمحافظة الغربية فى ظل جائحة كورونا وخدمة القرى الأكثر احتياجًا وذلك استكمالاً لدور الجامعة الرائد فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

من جانبه، قال الدكتور حمدى شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة الطبية شهدت توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج لـ 1651 مواطنًا بالمجان من أهالى القرية، كما تم تحويل 82 حالة لاستكمال العلاج فى مستشفيات الجامعة فى تخصصات العظام والباطنة والقلب والمخ والأعصاب والأطفال والنساء والجراحة.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن القافلة الشاملة ضمت كذلك قوافل زراعية وبيطرية وتوعوية بمشاركة الدكتور محمد السيد عميد كلية الزراعة، والدكتور شريف جبر وكيل كلية الزراعة لشؤون خدمة المجتمع، والدكتور حاتم كمال وكيل وزارة الطب البيطرى بالغربية.

بدوره، أشاد الدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالإقبال الكبير الذى شهدته القافلة من أبناء قرية العايشة، موضحًا أن القافلة ضمت 14 تخصصا لتوقيع الكشف الطبى وصرف الدواء بالمجان للمرضى فى تخصصات (الباطنية – الجراحة العامة – القلب والصدر – الأنف والأذن – المسالك –العظام - الأورام – المخ والأعصاب – النفسية والعصبية – النساء والتوليد – الجلدية – الرمد – الأسنان – الأطفال).

وأضاف الشبينى، أن القافلة ضمت كذلك عيادات متنقلة للأسنان ‏مزودة بأحدث التقنيات الطبية فى مجال طب الأسنان بجودة عالية وفقًا ‏لأحدث المواصفات العالمية.

شارك فى القافلة الدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازى مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.