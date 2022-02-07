محافظ دمياط توجه بحصر الإعلانات المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال

جدة - نرمين السيد - وجهت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تكثيف الحملات لحصر الإعلانات المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالها، مؤكدة على مديرى الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية بالانتهاء من أعمال توصيل الكهرباء للافتات الإعلانية بالطرق والشوارع المقرر رفع كفاءتها، قبل البدء فى التنفيذ.





جاء ذلك خلال ترؤسها الاجتماع الدورى لمجلس إدارة الإعلانات اليوم الإثنين، بحضور محمد همام سكرتير عام المحافظة ومحمد بهجت مدير إدارة الإعلانات بالشركة الوطنية للإنشاء والتنمية وإدارة الطرق ومحمد وهدان مدير مكتب اعلانات دمياط ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن. وذكرت المحافظة - فى بيان، اليوم - أن الاجتماع تناول استعراض شامل لما تم إنجازه بملف إدارة الإعلانات خلال الفترة الماضية وأيضاً عرض حجم التعاقدات وعدد التراخيص التى تم إصدارها خلال الفترة الماضية بجميع المراكز والمدن وذلك وفقًا للآلية التى تم وضعها لتنظيم المنظومة الإعلانية للكيانات التجارية من المحال والمهن المختلفة فى ضوء اللوائح والقوانين. كما شهد الاجتماع مناقشة موقف اللافتات والشاشات الإعلانية بالشوارع وأيضاً الشوادر لوضع منظومة للتعامل مع هذا الملف وتنظيمه بشكل محدد.

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