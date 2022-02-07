"المتحدة للخدمات الإعلامية "تذيع مباراة مصر والسنغال المؤهلة لكأس العالم على أون تايم سبورت حصريا

من المقرر أن تذاع المباراة الفاصلة بين مصر والسنغال والمؤهلة لكأس العالم حصريا على قناة أون تايم سبورت
وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى فيديو ترويجى إذاعة مواجهة السنغال ومصرالمؤهلة لكأس العالم حصريا على قناة أون تايم سبورت.
ووجهت الشركة الشكر لرجال المنتخب فى الفيديو قائلة :"كلمات الشكر أقل ما يمكن أن نقدمه إلى لاعبى المنتخب المصرى عقب الأداء الرجولى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية.. شكرا رجال منتخب مصر.. انتهت الجولة الأولي.. وننتظركم فى الجولة الثانية.. مصر والسنغال وحلم كأس العالم يوم 23 مارس المقبل.وصلت بعثة منتخب مصر إلى القاهرة قادمة من الكاميرون بعد انتهاء المشاركة بمنافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، وحرص الجميع فى مطار القاهرة على استقبال بعثة المنتخب بالورود تقديرا للدور الذى قدموه فى البطولة.
ويٌعد منتخب مصر هو الأكثر تتويجا باللقب الأفريقى، 7 مرات، أعوام 1957، 1959، 1998، 2006، 2008، 2010 .
وقدم منتخب مصر بطولة مشرفة وحصل على المركز الثانى فى كأس الأمم الإفريقية بعد الخسارة من السنغال بنتيجة 4 / 2 فى ركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل السلبى فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد على استاد أولمبيه فى نهائى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.
وسجل لمنتخب مصر من ركلات الترجيح كل من أحمد سيد زيزو ومروان حمدي، بينما أهدر محمد عبد المنعم ومهند لاشين، وسجل للسنغال كلا من كاليدو كوليبالى وعبدو ديالو وبامبا ديانج وساديو مانى بينما أهدر بونا سار.
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