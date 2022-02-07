/677967/بالفيديو-رمضان-عبدالمعز-أزمة-الطفل-ريان-لها-حكمة-ورحمة-من-عند-الله

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، من علماء الأزهر الشريف، أن أزمة الطفل ريان التى شاءت إرادة الله أن يسقط فى البئر، تعلمنا ان رحمة الله تحوط هذا الكفل لازم نكون عارفين ان الله ينزل اللطف قبل القدر، ويفعل ما يشاء، ونحن علينا الأخذ بالاسباب، ولابد أن نعلم أن احيانا القدر يسبق الأسباب.

دوت الخليج وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "لازم نفهم أن عقدتني تعلمنا أن الله لت يقال له ليه، مهما يحدث مينفعش تقول ايه حكمة ربنا، كل أمر يحدث فى حياتنا يكون ورائه حكمة ورحمة من الله ". واستكمل: "الله أمر سيدنا النبى بالخروج للحرب، وجهزوا الجيش وخرجوا خمسين يوما وفى الاخر مفيش حرب، والله يعلم، بس ايه الحكمة دى عند ربنا، والله لطيف بعباده".

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