غياب نجوم الفن عن تشيع جثمان المخرج أحمد يحيى

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تغيب نجوم الفن عن تشيع جثمان المخرج الراحل أحمد يحيى، واقتصر الحضور على الأقارب والأصدقاء فقط.
دوت الخليج يرصد تغيب نجوم الفن عن جنازة الراحل أحمد يحيى.
نجوم الفن يتغيبون عن جنازة الراحل أحمد يحيى
وانتهت صلاة الجنازة عقب صلاة العصر ودُفن الجثمان بمدافن الأسرة بالإمام الشافعي، حيث رحل عن عالمنا اليوم الإثنين، المخرج المعروف أحمد يحيى، بعد صراع مع المرض، وجاء نبأ وفاته على صفحة شقيقه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وكتب شقيق المخرج الراحل أحمد يحيى، عبر موقع «فيسبوك»: انتقل إلى رحمة الله أخي الأكبر ووالدي الثاني المخرج أحمد يحيى.. الدعاء له بالمغفرة والرحمة..الدفن بمدافن الأسرة بالإمام الشافعي اليوم».
المخرج الراحل أحمد يحيى
أحمد يحيى، درس السينما وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للسينما عام 1968 شعبة إخراج، وعمل مساعد مخرج مع كل من المخرج حلمي حليم، وأشرف فهمي، وحسين كمال، ومحمد عبدالعزيز.
الموت يفجع عدد من نجوم الفن في الأيام الماضية
وشهدت الساحة الفنية في الأيام القليلة الماضية، وفاة عدد كبير من نجوم الفن سواء منهم أو أقاربهم، ووصل هذا الحظ إلى المنتج محسن جابر الذي أعلن منذ قليل وفاة والدته.
وكتب محسن جابر، عبر حسابه على "فيسبوك": "بسم الله الرحمن الرحيم.. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ إرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي" صدق الله العظيم.. توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي الحاجة قدرية السيد علي الجزار".
ورحل عن عالمنا الفنان والمخرج جلال الشرقاوي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 4 فبراير، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.
وأعلنت عبير الشرقاوي، ابنة الراحل جلال الشرقاوي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خبر وفاة والدها، وكتبت: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. بابا في ذمة الله اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ، اللَّهمَّ اغْفِرْ لحيِّنا وميِّتِنا وشاهدنا وغائِبنا وصَغيرنا وَكبيرنا وذَكرِنا وأُنثانا اللَّهمَّ مَنْ أحييتَه مِنَّا فأحيِه علَى الإسلامِ ومن تَوَفَّيتَه مِنَّا فتَوفَّهُ علَى الإيمانِ اللَّهمَّ لا تحرمنا أجرَه ولا تُضلَّنا بعدَه".
وفاة عايدة عبد العزيز
أما عن عايدة عبد العزيز، فقد وافتها المنية مساء أمس الخميس، بعد صراع طويل مع مرض الزهايمر عن عمر يناهز 85 عاما.
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