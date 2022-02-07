/677956/منى-زكي-تعلن-دعمها-لـ-ورش-تدريب-محاربة-التحرش-الجنسي

دوت الخليج يرصد لكم دعم الفنانة منى زكي للورش التدريبية الخاصة بكيفية محاربة التحرش الجنسي وذلك خلال السطور القادمة.

منى زكي تدعم محاربة التحرش الجنسي

شاركت الفنانة منى زكي عبر خاصية ستوري ورشة تدريبية بعنوان كيفية محاربة التحرش الجنسي، وهي تابعة لجمعية تسمى “مطمن”.

وعن رؤية جمعية "مطمن" كانت:”هي الجمعية الرسمية في مصر اللي بتقدم بالإشتراك مع L'Oreal ورشة تدريبية عن ازاي نحارب التحرش الجنسي الي الستات / الرجال بيتعرضوا له فى الشارع و الطرق الأنسب عشان نساعد المتحرش به و ازاي نتعامل مع المتحرش بأستخدام طرق مبتكرة عشان نحد من الظاهرة دي سواء بطرق مباشرة أو غير مباشرة”.

منى زكي أفضل ممثلة في 2021

وأجرى برنامج عرب وود الذي يعرض على أحد قنوات شركة روتانا، أستفتاءًا بين متابعيه عن الأفضل في عدد من المجالات الفنية لعام 2021، وكان من بينهم فئة الدراما، وأفضل ممثلة في الدرامة المصرية لعام 2021، والتي فازت بها الفنانة منى زكي، حيث صوت الجمهور لها بأنها أفضل ممثلة عن فئة الدراما، من خلال دورها في مسلسل لعبة نيوتن، الذي شارك في السباق الرمضان العام الماضي.

رد فعل منى زكي على فوزها بلقب أفضل ممثلة

أعادت منى زكي نشر الصورة التي نُشرت على الصفحة الرسمية لبرنامج عرب وود على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص المصورة على نفس الموقع، والتي أعلن البرنامج من خلالها عن فوز منى زكي بتصويت الجمهور كأفضل ممثلة عن فئة الدراما لعام 2021، وعلقت منى وكتبت:"شكرًا لكل الجمهور اللي منحني صوته".

رد فعل متابعي صفحة عرب وود

علق الكثير من متابعي الصفحات الرسمية لبرنامج عرب وود على مواقع التواصل الإجتماعي برفضهم تصنيف الفنانة منى زكي كأفضل ممثلة، بعد مشاركتها في بطولة فيلم أصحاب ولا أعز، الذي كان سببًا في جدل واسع بين الجمهور في الوطن العربي كله؛ لمناقشته لقضايا شائكة وعرضها بشكل واضح وصريح لم يعتاد عليه الوطن العربي.