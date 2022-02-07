/677958/مرتضى-منصور-من-يريد-شراء-أبو-جبل-يدفع-600-مليون-جنية

علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على تألق حارس القلعة البيضاء ومنتخب مصر، خلال بطولة كأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال مرتضى منصور خلال حديثه مع اعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك، " محمد أبو جبل قدم أداء كبير مع منتخب مصر، وهو أحسن حارس في أفريقيا".

وأضاف: "قٌمت بشراء أبو جبل للزمالك مقابل 6 مليون جنية، الأن يساوي 600 مليون، لم يريد شراءه".

أبو جبل: لسه قدامنا الفرصة ورجالة مصر مش بتسيب حقها

علق محمد أبو جبل علي جائزة أفضل لاعب في المباراة، وقال: "كنا نستحق الفوز بالمباراة والتتويج بالبطولة".

وأضاف: "بالنسبالي الجائزة، أفضل لاعب في المباراة، دي ملهاش أي لازمة".

وزاد: "أمامنا الفرصة للثأر في الفترة القادمة، بتحقيق الفوز والتأهل لكأس العالم 2022 بقطر".

رجل مباراة مصر والسنغال

نجح الدولي المصري محمد أبو أبو جبل حارس مرمى المنتخب الوطني، من تحقيق الفوز برجل المباراة، والتي جمعت بلاده مع منتخب السنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

ظهر محمد أبو جبل في مباراة اليوم مع منتخب مصر أمام السنغال، في أكثر من كرة خطيرة على مرماه في اللقاء، والتي كان أخطرها في بداية اللقاء، بالتصدي لركلة جزاء من ساديو مانى.

تحدث إدوارد ميندي حارس مرمى منتخب السنغال، عقب تتويج فريقه بكأس أمم أفريقيا أمام مصر، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/2.

وقال ميندي في تصريحات صحفية عقب تتويجه بجائزة أفضل حارس في كأس أمم أفريقيا 2021: " محمد أبو جبل هو من يستحق أن يتوج بتلك الجائزة، فهو حارس كبير وقدم مباريات مميزة".

وأكمل: " قمت بتهنئة أبو جبل عقب المباراة، على مستواه الرائع خلال أحداث البطولة، أنه حارس مميز ويستحق كل الأحترام".

مرتضى منصور: دفعت ضرائب 122 مليون جنيه على الزمالك

هاجم المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، لجنة حسين لبيب الماضية، بسبب ما وصل له الزمالك من خراب.

جاء ذلك خلال لقاءه ببرنامج "في الجول" تقديم الأعلامي كريم أبو حسين المذاع على قناة الحدث، مضيفا: حسين لبيب بيعمل مؤتمرات على الفاضي.. ولو راجل يطلع يرد على كل كلمة بقولها".

وتابع مرتضى منصور:” دفعت ضرائب 122 مليون جنيه على الزمالك.. وعايزين ترجعو ممدوح عباس واحمد سليمان ! “.

ونوه المستشار مرتضى منصور:” حسين لبيب تسبب في فرض ضرائب بقيمة 198 مليون جنية على الزمالك وبقولة أطلع رد عليا بالمستندات".

وهاجم مرتضى منصور الذين يطالبو بالتبرع لنادي الزمالك منوها:” للي بيشحت لنادي الزمالك وصمة عار والزمالك فيه فلوس كتيرة".

وواصل المستشار مرتضى منصور :" نادي الزمالك غني بجماهيرة وأعضائه ومينفعش نشحت وإحنا أغنيا ولو رجعتوا ممدوح عباس واللي بيدعمهم براحتكم".

وقت مرتضى منصور :"ممدوح عباس عاوز يرجع الخراب الجديد للزمالك بنجاح قائمة، والنادي كان محتل من اللجان بعد ما مشيت.. متابعا:” عايزين ترجعو البلطجية اللي كانت في النادي “