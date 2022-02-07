/677959/بعد-انتقادها-تعرف-على-كلمات-أغنية-باي-باي-ثانوية-لـ-محمد-رمضان

طُرح مهرجان محمد رمضان الجديد برعاية روتانا للمرئيات والصوتيات، والذي حمل عنوان باي باي ثانوية، وروج له بالعديد من الإعلانات الواسعة من جانب الفنان محمد رمضان عبر وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة.

دوت الخليج يرصد كلمات أغنية مهرجان محمد رمضان الجديد

مهرجان محمد رمضان الجديد

قام محمد رمضان بطرح أغنية باي باي ثانوية ضمن مهرجان محمد رمضان الجديد، ونال مهرجان محمد رمضان الجديد العديد من الانتقادات الواسعة بسبب كلمات الأغنية التى رأها البعض أنها مسيئة وقد توجه الكثير من الطلاب إلى الضرر، بسبب التدخين الذي شهد بمهرجان محمد رمضان الجديد من خلال الفيديو كليب.

وتحتوي كلمات مهرجان محمد رمضان الجديد بعض من الكلمات التي المسيئة وخارجة، وأتت كلمات مهرجان محمد رمضان الجديد “كنت فاكرها سيجارة عادية، لكن طلعت سيجارة محشية، ولاد الحرام عملوها تاني فيا، وانا عندي بكرة امتحان ثانوية، عملوها فيا، ضحكوا عليا، كان نفسي انجح في الثانوية، أمي هتجبلي عربية، لو جبت 80 في المية، بسجارة منهم قضوا عليا، خربوها ولاد المؤذية، أنا شايف أفلام هزلية، أنا حوليا شلة حرامية، عيال مش مية مية”.

مهرجان محمد رمضان الجديد.. يتسبب في إنتقادات واسعة

وتناول البعض عن مهرجان محمد رمضان الجديد أن يحدث جلاً واسعًا بسبب عدم رؤية الطلاب للشهادة الثانوية وذلك بسبب مهرجان محمد رمضان الجديد والذي يسخر من مرحلة الثانوية بشكل عام بعد طرحه مهرجان محمد رمضان الجديد والتى تعد هذه المرحة أهمية كبيرة فى حيات الشباب.

مهرجان محمد رمضان الجديد.. يطرح على اليويتوب برعاية روتانا

وقبل طرح مهرجان محمد رمضان الجديد، روج الفنان محمد رمضان لإغنيته الجديدة قبل طرحها بدقائق قليلة، والتى نالت مواقع البحث عن مهرجان محمد رمضان الجديد، وأعتاد محمد رمضان على نشر ولفت الأنتباه إلى أعمالوا القادمة والتى جاء مثل مهرجان محمد رمضان الجديد، بعد نشر كلمات الأغنية ونالت العديد من الأنتقادات القوية من خلال مستخدمي السوشيال ميديا عن مهرجان محمد رمضان الجديد.

كلمات مهرجان محمد رمضان الجديد

كنت فاكرها سيجارة عادية

لكن طلعت سيجارة محشية

ولاد الحرام عملوها تاني فيا

وانا عندي بكره امتحان ثانوية

عملوها فيا ضحكوا عليا

ودماغي فجأة لفيت بيا

كان نفسي انجح في الثانوية

امي هتجبلي عربية

لو جيبت ٨٠ ٪ بسيجارة منهم قضوا عليا

خربوها ولاد المؤذية انا شايف افلام هزلية

حواليا شلة حرامية

انا حواليا شله حرامية عيال مش ميه ميه

انا حواليا شله حرامية ولاد مؤذية

انا حواليا شله حرامية باي باي ثانوية

انا حواليا شله حرامية مفيش عربية