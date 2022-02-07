القنوات الناقلة مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم

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يبحث العديد من محبي كرة القدم على القنوات الناقلة لمباارة مصر والسنغال، في الدور الختامي من تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة لمباراتي مصر والسنغال بتصفيات كأس العالم

وتنقل قنوات أون تايم سبورت، مباراة مصر والسنغال في التصفيات النهائية لكأس العالم للقارة الإفريقية، في لقاء دور الذهاب والتي تحتضنة القاهرة، فيما تنقل القنوات السنغالية مباراة الإياب.

جاء البرتغالي كارلوس كيروش وتوليه قيادة المدير الفني لمنتخب مصر، بعد إقالة الاتحاد المصري لكرة القدم، حسام البدري في الدور الأول من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، بسبب تراجع نتائج الفراعنة.

كارلوس كيروش

ظهور كارلوس كيروش في بدايته مع المنتخب لم يحكم عليه أحد، ولكن تغير بعض المراكز للاعبين في الفريق، جاء بالهجوم عليه من قبل جمهور المنتخب، ولكن كيروش أثبت غير ذلك.

قدم منتخب مصر بطولة كأس العرب 2021 بقطر، بكل قوة في غياب محترفي الدوريات الأوروبية عن صفوف الفراعنة، والوصول للمربع الذهبي للبطولة، ولكن خسارة موجعه تضرب الطريق من عمر السولية أمام تونس بنصف نهائي البطولة، وفي الدقائق الأخير من الوقت الإضافي.

خروج كيروش من بطولة كأس العرب من المربع الذهبي زاد عليه بعض الضغوطات من الجمهور، ليخرج ويعلنها أنه جاء في اتفاقه مع الاتحاد على التأهل لكأس العالم وليس أي بطولات آخرى.

تصريح كيروش حول غياب منافسته على أمم إفريقيا وكأس العرب، زاد عليه التكهنات من قبل الإعلام والناقدين، والجمهور، ولكنه فاجئ الجميع والظهور في أمم إفريقيا 2021 بكل قوة والوصول للنهائي على الرغم من العديد من التحديات التي واجهة الفريق في البطولة.

وهنا نصل للنقطة الفاصلة والأخيرة، من تصريحات كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة، حول حسم بطاقة التأهل لكأس العالم، من فك أبطال إفريقيا، منتخب السنغال.

نهائي كأس أمم إفريقيا 2021

خسر منتخب مصر نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 أمام السنغال بركلات الترجيح، بعزة أداء وكل فخر، بعد تقديم مباراة من العيار الثقيل في البطولة، وجرجرت أسود التيرانجا للوقت الإصافي بالتعادل السلبي.

سيطر الحزن على لاعبي وكل محبي المنتخب المصري، ولكن كانت الأعباء أفقل على قائد الفريق محمد صلاح، بعد ضياع اللقب للمرة الثانية في اللحظات الأخيرة.