بيراميدز يقسو على إيسترن كومباني برباعية نظيفة ودياً

/677963/بيراميدز-يقسو-على-إيسترن-كومباني-برباعية-نظيفة-وديا

انتهت أحداث مباراة بيراميدز وايسترن كومباني، بنتيجة أربعة أهداف دون رد، لصالح الفريق السماوي، في لقاء ودي جمع بين الفريقين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يستعد بيراميدز لمواجهة أهلي طرابلس في أولى لقاءات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وسجل رباعية بيراميدز في المباراة، إبراهيم عادل "هاتريك" 3 أهداف، وفاجري لاكاي هدف.

ويتواجد بيراميدز في المجموعة الأولى رفقة أندية الصفاقسي التونسي وزاناكو الزامبي وأهلي طرابلس الليبي.

يذكر أن بيراميدز خسر نهائي البطولة النسخة الماضية أمام الرجاء المغربي بركلات الترجيح.

تشكيل بيراميدز أمام إيسترن كومباني

في حراسة المرمي: شريف إكرامي

في خط الدفاع: أحمد فتحي -علي جبر – أسامة جلال- محمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا -إسلام عيسي – وليد الكرتي – محمود صابر.

في خط الهجوم: إبراهيم عادل – فاجري لاكاري.

أحداث مباراة بيراميدز وسبورتينج

انتهت أحداث المباراة الودية التي جمعت بين بيراميدز ونظيره سبورتنج، بفوز الأول بثمانية أهداف دون مقابل في اللقاء الودي الذي جمع بين الفريقين.

شهد على لقاء بيراميدز وسبورتنج، استاد الدفاع الجوي في إطار استعدادات النادي لاستئناف الدوري وبدء مشوار دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويواصل بيراميدز مبارياته الودية بمواجهة انبي يوم الإثنين المقبل على استاد الدفاع الجوي، قبل لقاء أهلي طرابلس الليبي يوم ١٣ فبراير الجاري في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وسجل أهداف بيراميدز الثمانية، المهاجم الجنوب إفريقي فاجري لاكاي "هدفين"، ودودو الجباس ٤ أهداف "سوبر هاتريك"، ومحمود صابر "هدفين".

بيراميدز يحقق الفوز على المقاصة بثنائية نظيفة بكأس الرابطة

انتهت أحداث مباراة بيراميدز ومصر المقاصة بنتيجة هدفين دون رد، لصالح الفريق السماوي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

افتتح محمد الجباس سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 47 من عمر اللقاء، وسجل عماد ميهوب الهدف الثاني في الدقيقة 89 وينتهي اللقاء بثنائية نظيفة.