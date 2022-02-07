/677968/إحالة-أوراق-خمسة-في-سوهاج-الى-مفتي-الجمهورية

احالت اليوم محكمة الجنايات في محافظة سوهاج أوراق 5 اشخاص من عائلة واحدة الي مفتى الديار المصرية لإعدامهم، بسبب قتلهم أثنين وإصابة 3 أخرين في سوهاج ويرصد موقع دوت الخليج التفاصيل.

ترجع الواقعة الى بداية 2018 عندما تلقى مدير أمن سوهاج اندك بلاغا من مأمور مركز شرطة دار السلام في سوهاج، يفيد بنشوب معركة نارية بين عالتين ووجود مصابين وقتلى بدائرة المركز، وانتقل رجال الشرطة وكافة قيادات مديرية أمن سوهاج، وتم فرض السيطرة على المنطقة .

واسفرت التحريات عن مشاجرة بين ال العسيلات وال قورة نتج عنها اطلاق النار من احد ابناء العائلة الثانية بأطلاق اعيرة نارية من بندقية الية بحوزته ادى الى مصرع اثنين واصابة 3 اخرين، وتم نقل الجثتين والمصابين الى المستشفى المركزي، وحددت الاجهزة الامنية 5 اشخاص متهمين، وتم القبض على 2 منهم وتم الحكم عليهم واحالة اوراقهم لفضيلة المفتي.

نائب محافظ سوهاج يجتمع بإدارات خدمة المواطنين

على جانب اخر عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا مع إدارات خدمة المواطنين بالديوان العام، والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، والمديريات الخدمية، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل داخل إدارات خدمة المواطنين بالمحافظة، بحضور الدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، ومديري إدارات خدمة المواطنين على مستوى المحافظة .

ورحب نائب المحافظ خلال الاجتماع بالحضور جمعيا، كما نقل تحيات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لهم، موجها الشكر للعاملين بخدمة المواطنين على الجهد المبذول وأداء العمل خلال عام 2021م، خاصة منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، لافتا إلى أهمية اجتماع اليوم في مناقشة آلية تطوير العمل بإدارات خدمة المواطنين ودورها في الغرفة المركزية لتلقي مقترحات وشكاوى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة"، بالإضافة إلى مناقشة احتياجات إدارات خدمة المواطنين، والعمل على إزالة أية معوقات لسرعة إنجاز العمل والرد على المواطنين في أقل وقت ممكن .

ووجه " القاضي " بإعداد تقرير شهري بما يتم إنجازه من أعمال في كل وحدة محلية، تمهيدا للعرض على السيد المحافظ، وتكريم العاملين المتميزين بشكل شهري، على أن يتم تجميع الشكاوى المقدمة لإدارات خدمة المواطنين الخاصة بالمشروع القومي " حياة كريمة " في مكان مخصص لها بالتنسيق مع وحدات " حياة كريمة " بالوحدات المحلية، مؤكدا على أهمية تنمية مهارات العاملين بإدارات خدمة المواطنين من خلال إقامة ورش العمل والدورات التدريبية المكثفة .

وأكد نائب المحافظ على أهمية التركيز على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وتلبية احتياجات المواطنين، والحفاظ على مستوى الأداء المتقدم في تحقيق أعلى نسب لإنجاز وحل الشكاوى، مشيرا إلى ضرورة التنسيق مع مديريتي " التموين والتضامن الاجتماعي"؛ لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للعمل، ودعم الإدارات المختلفة بعدد من مكلفات الخدمة العامة، على أن يتم إعداد هيكل إداري واضح لإدارات خدمة المواطنين، مشيرا إلى أهمية مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال عقد اللقاء الجماهيري بكل وحدة محلية، والحرص على التباعد بين المواطنين، وارتداء الكمامات.