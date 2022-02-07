/677971/بحبوب-حفظ-الغلال-انتحار-شاب-في-مركز-المراغة-شمال-سوهاج

أدى تناول شاب في منتصف عقدة الثاني من العمر لحبوب حفظ الغلال الى مصرعه وتم نقل الجثة الى مستشفى المراغة المركزي، شمال محافظة سوهاج ويرصد موقع دوت الخليج التفاصيل.

بدأت الواقعة عندما دخل شاب يدعى م أ- 16 عام - عامل - الى مستشفى المراغة المركزي جثة هامدة ادعاء تناول مادة سامة وبالانتقال والفحص أسفرت تحريات رجال الشرطة عن تناول الشاب لحبوب حفظ الغلال لمروره بحالة نفسية سيئة رغبة في الانتحار.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة ط، أفاد أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، نتيجة تناول مواد سامة، وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى المراغة المركزي، وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق.

سوهاج : تحرير 2380 محضر تموين متنوع خلال شهر

على جانب اخر تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، وتكثيف الحملات التموينية، قامت مديرية التموين بالتنسيق مع الوحدات المحلية، ومديرية الصحة، والطب البيطري ، وإدارة مباحث التموين، والإدارات التموينية المختلفة بدائرة المحافظة بشن حملات مكبرة بمختلف الأسواق والمخابز والمحلات التجارية وأماكن تداول السلع الغذائية، أسفرت عن تحرير 2380 محضر مخالفة تموينية خلال يناير الماضي .

وشدد المحافظ علي ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها واشكالها، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها حرصا على سلامة المواطنين، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه . ومن جانبه قال محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالمحافظة أن المحاضر المحررة جاءت بواقع 2037 مخالفة للمخابز والمطاحن خلال الشهر، و 343 مخالفة في مجال الأسواق، وتنوعت المحاضر بين مخالفات "عدم الإعلان عن الاسعار، ونقص وزن، وسلع مجهولة المصدر، وتجار تمويني، وعدم حمل شهادة صحية، واستيلاء على مواد تموينية، وغش تجاري، وبيع بأزيد من السعر، وانتهاء صلاحية".

وأشار وكيل وزارة التموين الي استقرار الحالة التموينية، وتوافر الدقيق بالمخابز والمستودعات، والمعروض من السلع التموينية الأساسية ومستودعات البوتاجاز، والمواد البترولية بمحطات تموين السيارات بدائرة المحافظة.