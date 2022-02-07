وزيرة خارجية ألمانيا تزور مصر وتجرى مباحثات مع شكرى

جدة - نرمين السيد - أعلنت سفارة ألمانيا بالقاهرة أن وزيرة الخارجية أنّالينا بيربوك ستبدأ أول زيارة لها إلى مصر يوم الجمعة المقبل، حيث تلتقى بنظيرها سامح شكرى لبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية.





وأوضحت السفارة الألمانية - فى بيان اليوم الاثنين - أن بيربوك سوف تستعرض، خلال زيارتها التى تستمر يومين، مجالات محتملة للتعاون فيما يتعلق بالمؤتمر الـ27 لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP 27)، والذى من المقرر أن تستضيفه مصر. وقال سفير ألمانيا بالقاهرة فرانك هارتمان "سعيد بهذه الزيارة المبكرة لوزيرة خارجية ألمانيا، والتى تشير إلى رغبتنا فى مواصلة الحوار رفيع المستوى مع مصر فيما يتعلق بالموضوعات الإقليمية والثنائية، وكذلك ما يتعلق بالتعاون الدولى فى مجال حماية المناخ".

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