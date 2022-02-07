وزير التعليم يكرم معلمة الدقهلية ويُشيد بدورها

وأعربت المعلمة وداد حمدى عن سعادتها لتكريمها من قبل الدكتور طارق شوقى بداخل وزارة التربية والتعليم الفنى، وأشارت خلال اللقاء إلى أن ما قامت به واجبًا على كل معلم، حيث أنها اعتادت إتباع أخلاقيات المهنة منذ التحاقها بالعمل كمدرسة.
وعن سؤال الدكتور طارق شوقى، لها عن رأيها للقضاء على حالات الغش، قالت إنه من الضرورى إتباع إجراء بمنع تواجد أى ازدحام أمام المدرارس خاصة فترات الامتحانات مما يؤثر سلبًا على انضباط عملية الامتحانات داخل أسوار المدارس، واختتمت برسالة لكل ولى أمر: "أزرع جوة ابنك اجتهد وذاكر وأعمل اللى عليك وبلاش تبص للدرجة هتوصل لتحقيق حلمك بدون غش".
وأهدى الدكتور طارق شوقى، شهادة تقدير للمعلمة وداد حمدى تكريمًا لها على تفانيها فى العمل، وذلك فى إطار اهتمامه بإلقاء الضوء على النماذج المتميزة وتشجيعهم وتحفيزهم على الاستمرار بكل إيجابية فى عملهم، معربا عى عن سعادته بنموذج المعلمة صاحبة الضمير الذى لا يتأثر بكل الظروف وتتمسك بالمُثل وتضحى من أجلها.
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