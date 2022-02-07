غدا.. وزير الأوقاف يشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم

يشارك وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة غدًا الثلاثاء، في الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم المنعقد بدولة موريتانيا تحت عنوان “ بذل السلام للعالم ”. وأكد وزير الأوقاف، أن هذه المشاركة تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على المشاركة الجادة في كل ما من شأنه تعزيز السلام العالمي وترسيخ فقه العيش الإنساني المشترك، قائلًا:" جادون في دعم كل ما يسهم في تحقيق السلام العالمي و يؤصل ويرسخ لفقه العيش الإنساني المشترك ".

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