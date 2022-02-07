من طالب حقوق لمغني راب..مقتطفات من حياة عفروتو بمناسبة ذكرى ميلاده

/677980/من-طالب-حقوق-لمغني-رابمقتطفات-من-حياة-عفروتو-بمناسبة-ذكرى-ميلاده

يعد مغني التراب عفروتو واحد من أشهر مغنيين التراب في مجاله، ويحظى بشعبية واسعة من جميع الفئات العمرية، وخاصةً فئة الشباب، حيث يعتبروا مغني التراب عفروتو قريب منهم بشكل كبير في بساطته وعفويته، ويحل اليوم عيد ميلاد عفروتو الـ25، واحتفل بيه الكثير من معجبيه عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام من خلال خاصية ستوري.

دوت الخليج يرصد ملامح من حياة مغني التراب الشهير عفروتو وذلك خلال السطور القادمة.

معلومات عن عفروتو

اسمه الحقيقي أحمد محمد يعرفه جمهور الراب المصري عفروتو، ولد في يوم 7 فبراير عام 1997، هو رابر مصري في الاسكندريه واهتم عفروتو بالراب منذ أواخر عام 2015 وقام بنشر أعماله سنه 2016، ودرس في كلية الحقوق جامعة الأسكندرية.

ويعد عفروتو من أشهر مطربي الراب الذىن إنتشروا على الساحة مؤخرًا، وأصبح لهم شعبية كبيرة بين الجمهور، والذى أكد منذ ظهوره على الساحة أنه يريد تقديم نوع مختلف من أغاني الراب، بعيد عن الإسفاف من الكلمات، وتجديد نوع المزيكا.

سبب تسميته بعفروتو

صرح مغني التراب من قبل خلال إستضافته في برنامج بيت ريا وسكينة الذي يعرض على قناة النهار، وتقدمه كلًا من انتصار وبدرية طلبة، حيث قال عن سبب تسميتة بعفروتو:” اتسميت كده لما كنت في ابتدائي عشان كنت شقي، وكان في لعيب كورة اسمه مصطفى عفروتو لعيب في الاهلي وعشان كنت بلعب كوره سموني على اسمه لكن ملوش علاقة بالغنا”.

عفروتو يصرح عن قانون التراب

وقد صرح عفروتو عن قوانين غناء التراب خلال حلوله كضيف في برنامج ريا وسكينة قائلًا:” الرابر مينفعش يكتبله لازم هو يكتب لنفسه ويلحن لنفسه عشان ده بيعبر عنه”.

وعن وظيفتة التي كانت قبل غناء الراب صرح قائلًا:”ويتر في كافية من ثانوي مع الدراسة ومع الغنا، مفيش كافية في اسكندرية مشتغلتش فيه”.

تسمية عفروتو بـ”مفرش”

كشف مغنى التراب أحمد محمد عفروتو الشهير بـ "عفروتو" من قبل عن سبب تسميته بـ "المفرش" من قبل بعض منافسيه في مجال التراب، وذلك من خلال رده على أحد متابعى المغنى في كومنت على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، حيث كان يشهد مجال التراب في مصر هذه الأيام "موسم البيف أو الدس"، حيث يقوم مغنى التراب بإثارة المشاكل مع بعضهم البعض بسبب خلافاتهم عن طريق استخدام حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى، أو من خلال طرح اغانى جديدة لهم.

وأوضح مغني التراب عفروتو السبب قائلًا :" انا هفهمك يسطا انا كنت شغال في مجال الكافيهات والقهاوى “ويتر” بنزل طلبات للناس وبفتخر بـ ده لحد دلوقتى، واى حد راجل يعنى هيكون مبسوط، بـ ده انه في الوقت اللى كلها كانت بتاخد مصروف هو كان بيشتغل بس مش موضوعنا".

وأكمل عفروتو قائلًا :" المهم انا لما تشهرت بقيت بتعاير بشغلنتى دى بس مش بتزاول أوى من الموضوع لأن برضه اللى بيعيرنى بحاجة زى دى اكيد مشفش رجوله في حياته ولسه بياخد مصروف، اصل العاقل هيقول ده مظبوط كان بيشتغل عند الناس وينزلهم طلبات لحد ما بقى حاجة كبيرة فى المجتمع فا أول ما بشوف حد بيعيرنى بده بعرف انه كل حاجة متسهلاله او مشفش تربية او ميعرفش حاجة عن الأصول وبس".