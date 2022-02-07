كليمن توربان حكماً لمباراة الأهلي وبالميراس.. الظهور الأول أمام الأفارقة

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تعيين الفرنسي كليمن توربان حكمًا لمباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان كليمن ضمن طاقم تحكيم المباراة الماضية للأهلي ضد مونتيري المكسيكي، كـ حكم رابع ضمن مساعدين الأسترالي كريس بيث.

حكم مباراة الأهلي وبالميراس

توربان من مواليد اوللينس الفرنسية، ويبلغ من العمر 39 عامًا، وبدأ مسيرته التحكيمية في عام 2005 وأول مبارياته في الدوري الفرنسي كانت عام 2008، قبل عامين من الحصول على الشهادة الدولية المعتمدة من الفيفا في عام 2010.

في مسيرته بالكامل، أدار كليمن توربان 472 مباراة، وأشهر 1521 بطاقة صفراء، و93 كارت أحمر، واحتسب 162 ركلة جزاء.

موعد مباراة الأهلي وبالميراس

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، في المباراة المقرر إقامتها الساعة السادسة والنصف مساء غد الثلاثاء في الدور نصف النهائي لمونديال الأندية.

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعد الفوز على فريق إف سي مونتيري المكسيكي بطل "كونكاكاف" بهدف نظيف سجله محمد هاني، في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي على استاد آل نهيان في أبو ظبي.

أزمات الأهلي في مونديال الأندية

دخل النادي الأهلي مباراة مونتيري، بتشكيل يتخلله العديد من العناصر الشبابية، من ناشئين النادي، وعلى رأسهم طارق زياد، في خط الهجوم، ومحمد مغربي في خط الدفاع، بجانب بعض العناصر من التشكيل الأساسي والإحتياطي للفريق.

نجح محمد هاني من إحراز هدف الفوز والوحيد في اللقاء، من خلال كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء يسكنها الشباك، ويهدي بطاقة التأهل لنصف النهائي من مونديال الأندية.

يواجه النادي الأهلي فريق بالميراس البرازيلي، للمرة الثانية في تاريخ مواجهات الفريقين، والتي جاءت الأولى في العام الماضي وفي نفس البطولة وتمكن النادي المارد الأحمر من الفوز بركلات الترجيح وحصد المركز الثالث والبرونزية.

ينضم لاعبي النادي الأهلي الدوليين مساء اليوم لبعثة الفريق، بعد وصولهم ظهر اليوم للقاهرة، وتوجههم للإمارات مباشر من المطار، للحاق ببعثة النادي والمشاركة في نصف نهائي المونديال أمام بالميراس.