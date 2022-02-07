/677975/تعرف-على-موعد-حفل-زفاف-نور-ابنة-عمرو-دياب-وشيرين-رضا

أعلنت البلوجر نور عمرو دياب نجلة كلا من الهضبة عمرو دياب والنجمة شيرين عن موعد حفل زفافها المنتظر، حيث أنه من المقرر أن تحتفل به قريبًا.

دوت الخليج يرصد موعد حفل زفاف نور عمرو دياب

نور عمرو دياب تستعد لحفل زفافها

ونشرت نور صور من حفل خطبتها وهي بأحضان خطيبها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلقت عليهم قائلة: "الجنة على أرضي.. حاليًا وضع التخطيط لحفل زفافي".

خطيب نور عمرو دياب يلفت الأنظار بوسامته

هذا وقد شاركت نور دياب جمهورها صورة جديدة لها رفقة خطيبها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وظهر الثنائي في وضعية رومانسية بأحضان بعضهما.

وعلقت نور عمرو دياب على الصورة قائلة: "يوم مع حبي"، ومن ثم انهالت التعليقات من متابعيها متمنين لهما السعادة

نور عمرو دياب تتصدر التريند بعد تصريحها «والدي مبيصرفش عليا»

من جانبه، تصدرت نور عمرو دياب نجلة الفنانة شيرين رضا والهضبة، محركات الأكثر بحثًا على موقع جوجل الشهير بعدما صرحت عدة تصريحات جريئة من بينهم أن والدها ووالدتها غير مسؤولين عن نفقاتها مشيرة إلى أن آخر مرة رأت الهضبة بها كان قبل أزمة كورونا.

أبرز تصريحات نور عمرو دياب

ظهرت نور عمرو دياب، ابنة الهضبة عمرو دياب، في بث مباشر عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، وكشفت فيه الكثير من حياتها الشخصية، من خلال بعض استفسارات الجمهور لها. وتحدثت باللغة العربية، للمرة الأولى، على الرغم من أنها تفضل الحديث باللغة الإنجليزية.

وقالت نور خلال البث: «لم أحصل على أي مبالغ مادية من والدي أو والدتي، أنا عصامية محدش بيصرف عليا، بحب الاعتماد على نفسي ولا أحب الاتكاء على غيره حتى إن كان الآخر هو والدي أو والدتي»، مؤكدة أن تواصلها الدائم والمستمر يكون مع والدتها شيرين رضا، التي تحدثها بشكل شبه يومي هي وجدتها، ودائما تتحدث معهما وتراهما من خلال المكالمات المصورة.

نور عمرو دياب تشيد بأغنية نور العين

وأشادت نور خلال البث بأغنية والدها التي أتت بعنوان “نور عيني”، فقالت: «ما زلت منبهرة بأغنية نور العين التي قدمها، وهي صغيرة في العمر، وأفكر في تسجيل فيديو وأنا أرقص نفس رقصة والدي لأن هذه الرقصة من الرقصات المفضلة لها، خاصة أنها من المحبين للرقص بكل أنواعه وخاصة الصلصة».

كليب «نور العين» لعمرو دياب يتحول إلى صيغة «HD»

هذا وأعلنت شركة مزيكا مؤخرا تحويل جميع الفيديو كليبات التى قامت بإنتاجها إلى تقنية الـ"HD" من أجل مشاهدة أفضل وصورة أوضح ودقة عالية الجودة للجمهور، و بدأت قناة روتانا بتنفيذ هذا القرار مع فيديو كليب أغنية «نور العين» للهضبة عمرو دياب والذي تم تحويله إلى تقنية الـ"HD “ عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير ”يوتيوب"، والعمل من كلمات الشاعر الغنائي أحمد شتا، وألحان ناصر المزداوي، وتوزيع موسيقي للكابو حميد الشاعري.