يارا تطرح سادس أغنياتها من ألبوم «مليت» بعنوان «يا هوا»

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دوت الخليج يرصد طرح الفنانة اللبنانية يارا سادس أغني ألبوم “مليت” بعنوان يا هوا

ونشرت يارا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” قائلة: “يلاااااااا كلنا الى اليوتيوب.. يا هوا”.

أغنية يا هوا سادس أغاني ألبوم مليت

وتعاونت الفنانة اللبنانية قبل طرح أغنيتها الجديدة مع الشاعر طارق أبو جودة، وميكس عادل عبد الله، توزيع عباس صباح، وتاتي كلمات الأغنية : “ياهوى روحي لعنده بكير، يا هوا خدني ويلا نطير، مشتاقة أشوفوا لو صعبي ظروفو، أنا بدي أقولوا أشياء كتير، من قلبي بقلو انى بحنلوا، كرمال عيونو عمري ما بخونو، والعالم من دونو بحسو صغير”.

أغنية من وراء قلبي

ومع نهاية شهر يناير الماضي من عام 2022، قامت الفنانة اللبنانية بطرح خامس أغنيها والتى حمل عنوان “من ورا قلبي”، من كلمات الشاعر مصطفي حسن، وتلحين أحمد مصطفي، وتوزيع شريف قاسم، وتاتي كلمات الأغنية:قاللي تاعبني وجودك جنبي.. رديت ايه تقصدني انا.. قلتله سيبني من ورا قلبي.. قلت يومين و هييجي مجاش.. بيننا حاجات ومبنسهاش.. مسألش سؤال ولا جيتله علي بال.. ووقفتي معاه ليه مفتكرهاش.. واللي يقولي ده سابك ليه.. بقصد ابان مش باقيه عليه.. واحيانا بضعف ..منا برده واحده.. محتاجه لحد تتحاما فيه.. لعشره كمان مش هاينه عليا

يارا تطرح أغنية باللهجة المصرية

وفي وقت سابق، طرحت المطربة يارا "أنا رحت منك" باللهجة المصرية، والذي حقق نجاحًا كبيرًا ونسبة مشاهدة مرتفعة فور طرحه للجمهور، حيث تعاونت الفنانة اللبنانية مع الشاعر الراحل حسين السيد، وألحان الموسيقار الدكتور طلال، وتوزيع زيد نديم ، وإشراف خالد أبو منذر.

كلمات أغنية راحت منك

أنا رحت منك وانت اللي تعرف من إمتى

أنا غبت عنك وانت اللي عايز كده انت

مابغيرش خلاص ما بخافش عليك

مبقاش للقلب نصيب حوليك

زعلان من إيه مش ده طلبك

وحتزعل ليه مش ده أمرك

جاي بتدور وتسأل بعد ايه

هو فين اللي انت بتدور عليه