محافظ أسوان: إلغاء الالتحاق بمدارس التمريض لمدة 3 سنوات

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ أسوان، أشرف عطية، إلغاء الالتحاق بمدارس التمريض بدءً من العام القادم لمدة 3 سنوات، وذلك بعد تحقيق الاكتفاء الكامل من الممرضين والممرضات داخل المنشآت الطبية والصحية.





جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى أجراها محافظ أسوان داخل مقار ولجان وكنترول التصحيح وتقدير الدرجات بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بنات بإجمالى 33 لجنة تصحيح تضم 624 معلمًا ومعلمة للوقوف على سير أعمال التصحيح والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وشدد المحافظ - خلال جولته - على ضرورة الشفافية وتحرى الدقة فى أعمال رصد وتقدير درجات الفصل الدراسى 2021 /2022 لطلاب الشهادة الإعدادية خلال عملية التصحيح.

وأمر بمنح المشاركين فى التصحيح 5 أيام راحة بعد انتهاء أعمال الكنترول، مع احتساب مكافأة الامتحانات لهم بحساب تصحيح كل ورقة وليس يوم عمل كما كان متبعًا، موضحًا أن ما حدث العام الماضى من ظاهرة الغش الجماعى وحصول بعض الطلاب على الدرجات النهائية دون استحقاق لن يتكرر مرة أخرى، إذ تم تلافى كل ذلك هذا العام من خلال إحكام السيطرة والانضباط داخل لجان الامتحانات بمختلف الإدارات التعليمية، وأيضًا اختيار العناصر المميزة للمشاركة فى أعمال الكنترول.

وقد راجع المحافظ عينات عشوائية من كراسات الإجابة للتأكد من جودة التصحيح ورصد كل الجزئيات، وتفقيط الدرجات (تحويل الأرقام إلى كتابة) بصورة واضحة على كراسات الإجابة فى المكان المخصص لذلك.

من جانبه، أوضح مدير التربية والتعليم عبد الكريم لطفى - الذى رافق المحافظ خلال جولته - أن توجيهات محافظ أسوان للمصححين تمثلت أيضًا فى عدم اصطحاب مقدرى الدرجات التليفون المحمول نهائيًا داخل الحجرات، وعدم التدخين، مع مراعاة تواجد اللافتات الخاصة بتوجيه المقدرين إلى الأماكن المخصصة لتقدير كل مادة بإجمالى 36 من الموجهين و138 عضوًا من أعضاء هيئة التدريس، و860 مقدرًا للدرجات.

وأشار إلى أن أعمال تقدير الدرجات بدأت السبت الماضى، وبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2022/2021 نحو 28 ألفًا 49 طالبًا وطالبة موزعين على 294 لجنة امتحانية بمعدل 64 لجنة بإدارة أسوان، و21 لجنة بإدارة دراو، و37 لجنة بإدارة نصر النوبة، و73 لجنة بإدارة كوم أمبو، و99 لجنة بإدارة إدفو.