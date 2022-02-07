/677982/مدرب-بالميراس-ما-فعلة-موسيماني-مع-الأهلي-غير-معقول

أشاد البرتغالي أبيل فيريرا المدير الفني لفريق بالميراس البرازيلي، عن جودة وتطورة وقوة النادي الأهلي، على الرغم من العديد من الغيابات التي تطارد المارد الأحمر في البطولة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، في المباراة المقرر إقامتها الساعة السادسة والنصف مساء غد الثلاثاء في الدور نصف النهائي لمونديال الأندية.

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعد الفوز على فريق إف سي مونتيري المكسيكي بطل "كونكاكاف" بهدف نظيف سجله محمد هاني، في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي على استاد آل نهيان في أبو ظبي.

تصريحات مدرب بالميراس البرازيلي

وقال فيريرا في تصريحات بالمؤتمر الصحفي اليوم: "الأهلي يلعب بطريقة مختلفة عن العام الماضي، وهذا يدل على ذكاء المدرب موسيماني".

وأضاف: "الأهلي لديه المرونة التكتيكية ويلعب بأكثر من طريقة، ولكن جميع الأنظمة بها نقاط قوة وضعف، ولا يوجد نظام مثالي، وبالطبع نحن مستعدون لكليهما، ونتدرب على طريقة 3/4/3 وكذلك 4/5/1".

طريقة لعب بالميراس أمام الأهلي

وواصل: "هذا ما يمكن أن يفعله الخصم، وهذا لا أتحكم فيه، لكن دعونا نرى ما سيحمل الأهلي لنا غدًا، وما نحن سنحمله له".

وشدد مدرب الميراس: "الأهلي لعب بدون عدد من لاعبيه الأساسيين ضد مونتيري، وشاهدت مدى جودة كرة القدم الذي يقدمها الفريق، في التحولات الهجومية نجد 7 أو 8 لاعبين مع التفوق العددي، وكذلك عند العودة للدفاع".

الأهلي أمام مونتيري المكسيكي

وأكمل: "ما رأيناه ضد مونتيري، كان فريقًا منظمًا للغاية يعرف جيدًا ما يفعله، لذلك نحن نعي تمامًا صعوبة المباراة، ولمواجهة هذا النوع من الفرق، لابد أن نتحلى بالصبر".

وشدد: "يجب أن يكون فريقنا قويًا وفعالًا، نركز على المهام الفردية والجماعية، وإذا فعلنا ذلك، سنكون أقرب للفوز بالمباراة".

واختتم: "في بلدي يقولون إن التواضع لا يؤذي أحدًا، فقد تأهل الأهلي وضرب مونتيري عندما قال الجميع إن مونتيري سوف يمر، فهذه علامة تحذير بالنسبة لنا، لقد فازوا بهدف وكان يمكنهم تسجيل أكثر، وهو ما يظهر جودة هذا الفريق".