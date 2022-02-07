/677988/موسيماني-يكشف-موقف-دوليو-الأهلي-من-مباراة-بالميراس-ونحترم-الخصم

أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، إن مباراة بالميراس البرازيلي صعبة على الفريقين وإن الأهلي سبق وحقق الفوز على الفريق البرازيلي بضربات الترجيح في نسخة البطولة العام الماضي، وهو ما يشير إلى قوة الفريقين سواء في العام الماضي أو الحالي، وأن الاهلي وبالميراس بطلا قارتيهما للمرة الثانية على التوالي، وهو ما يدل على قوة وصعوبة المواجهة التى تجمعهما غدا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد بين الأهلي وبالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية: الأهلي الآن في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وعلينا أن نكون متواضعين وهذا شيء جيد لنا وللاعبين ولأسم النادي الأهلي، لقد استعددنا جيدا وجئنا إلى هنا بالرغم من كل الصعوبات والتحديات ولا ننظر لأي شيء سوى أننا الأهلي.

موقف الدوليين في مباراة بالميراس

وأوضح: ليس من السهل أن نبدأ مباراة الغد بلاعبينا الدوليين، فلن أضحي بهم وبحالتهم البدنية التي لم تكن واضحة لنا حتى الآن، وعلينا أن نثق في العناصر الموجودة حاليا، ولكن أيضا اللاعبون الدوليون موجودون معنا ولا يمكن أن نغامر بأي منهم.

وأشار المدير الفني للأهلي إلى أنه عندما يتقابل مع اللاعبين الدوليين سوف يتعرف على حالتهم البدنية والفنية ويطمئن عليها، ثم يقيم بعد ذلك الموقف بصورة أوضح، خاصة وأنهم قادمون من منافسه صعبة للغاية بكأس الأمم الإفريقية.

عمرو السولية ومحمد شريف

وقال موسيماني: محمد شريف لاعب محترف ويعرف جيدا أن عليه تقبل مثل هذه الظروف، وأن ينظر للاعب محترف مثل عمرو السولية وما قاله لي قبل مباراة السوبر بيوم بالرغم من أنه أحرز هدفا بالخطأ في مرماه خلال مباراة المنتخب مع تونس بكأس العرب، واستعاد تركيزه سريعا لخدمة فريقه.

وواصل موسيماني حديثه وقال: أقدر ما قاله مدرب بالميراس البرازيلي عن الأهلي، ويجب على جميع اللاعبين أن يكونوا فخورين بما يقال عليهم، ولكني مدرب متواضع وإذا تحدثت عن بالميراس ومدربه لن أتوقف عن الكلام لأنه فريق كبير وبطل قارته.

وأكد المدير الفني للأهلي أن فريق بالميراس لديه مزايا كثيرة فهو مكتمل الصفوف، ويبدأ مشوار البطولة من الدور نصف النهائي مباشرة وهذا ما يثير الدهشة بتميز بعض الفرق عن بطل إفريقيا ولكن علينا أن نلعب وفقا لظروفنا.

مدربين برازيليين

وعن المدربين البرازيليين قال موسيماني: تعلمت من كارلوس ألبرتو بيريرا المدرب البرازيلي الكثير وبعض الخطط التي أؤديها حتى الآن هي منه، وحينما أحاول أن أشكره دائما يبدي تواضعا كبيرا، وهذا ما يعني أن المدرب لا بد وأن يتواضع طوال الوقت.

واستكمل: الأهلي ناد كبير جدا وجاء إلى الإمارات بطموحات كبيرة، وعلينا أن نكون متواضعين وعن نفسي فإنني أحلم كثيرا بالاستمرار سنين وسنين في هذا الكيان حتى أكون أسطورة عند الأهلي وجماهيره مثل مانويل جوزيه، الذي حقق ٤ بطولات دوري أبطال إفريقيا في ٧ سنوات، وأتمنى أن أقضي نفس السبع سنوات وهو أمر صعب جدا أسعى إليه، لأن النادي الأهلي كبير جدا وأجتهد دائما حتى أكون على هذا القدر من التواضع.