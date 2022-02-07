/677989/رامي-ربيعة-يكشف-استعدادات-الأهلي-لمواجهة-بالميراس-وسلاح-الفوز-بالمباراة

حرص رامي ربيعة مدافع النادي على تقديم الشكر للاعبين وللجهاز الفني على المجهود الكبير في مباراة مونتيري المكسيكي، الذي تكلل بتحقيق الفوز والوصول إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، في المباراة المقرر إقامتها الساعة السادسة والنصف مساء غد الثلاثاء في الدور نصف النهائي لمونديال الأندية.

تصريحات رامي ربيعة

واستكمل ربيعة خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة بالميراس البرازيلي: نسعى غدا لتعويض أي تقصير قد حدث في المباراة الماضية، ولا بد أن نتحلى بكامل تركيزنا لكي نقدم ما يستحقه اللاعبون والجمهور ولتتويج جهدنا بمزيد من النجاح.

وأضاف: مباراة بالميراس لها دوافع كبيرة بالنسبة للفريقين خصوصا أن الأهلي سبق وحقق الفوز على نفس الفريق في نسخة البطولة العام الماضي، وهو ما يزيد من دوافع الفريق البرازيلي ويمثل ضغطا كبيرا علينا.

استعدادات الفريق لمواجهة بالميراس

وأوضح: موسيماني أعد الفريق بشكل جيد جدا لمباراة الغد، وجعل جميع اللاعبين يعرفون جيدا طريقة أداء المنافس البرازيلي وكل ما يخص لاعبيه، ونحن جاهزون للمباراة ولتحقيق ما نسعى إليه.

واختتم ربيعة: قبل مباراة مونتيري كنا نعلم أن الجمهور هو سلاحنا في هذه المواجهة الصعبة، فتواجده خلفنا يمنحنا قوة وثقة كبيرة، وبالفعل تشجيع الجمهور لنا جعلنا جميعا نجتهد بقوة حتى الثانية الأخيرة، وخرجنا أمام مونتيري فائزين، ونعلم أنه غدا سيدعمنا بقوة، ويمنحنا دوافع قوية للقتال أمام الفريق البرازيلي حتى الثانية الأخيرة.

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعد الفوز على فريق إف سي مونتيري المكسيكي بطل "كونكاكاف" بهدف نظيف سجله محمد هاني، في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي على استاد آل نهيان في أبو ظبي.

حكم مباراة الأهلي وبالميراس في نصف نهائي مونديال الأندية

واسندت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي الفرنسي كليمن توربان حكمًا لمباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وكان كليمن ضمن طاقم تحكيم المباراة الماضية للأهلي ضد مونتيري المكسيكي، كـ حكم رابع ضمن مساعدين الأسترالي كريس بيث.

في مسيرته بالكامل، أدار كليمن توربان 472 مباراة، وأشهر 1521 بطاقة صفراء، و93 كارت أحمر، واحتسب 162 ركلة جزاء.