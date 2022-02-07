بدء عزاء والدة المنتج محسن جابر بمسجد الشرطة

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دوت الخليج يرصد عزاء والدة المنتج محسن جابر.

فيبدو أن الحظ السيء يحالف نجوم الوسم الفني خلال هذه الأيام، من وفاة لإصابة، ولكن نظل نقول بأنه قضاء الله وقدره، ووصل هذا الحظ إلى المنتج محسن جابر الذي أعلن منذ أيام وفاة والدته.

رحيل والدة محسن جابر

وكتب محسن جابر، عبر حسابه على "فيسبوك": "بسم الله الرحمن الرحيم.. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ إرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي" صدق الله العظيم.. توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي الحاجة قدرية السيد علي الجزار".

تفاصيل جنازة والدة محسن جابر

وأقيمت جنازة والدة المنتج الكبير محسن جابر، الجمعة الماضية بعد الصلاة بمسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر.

هؤلاء النجوم وافتهم المنية قبل أيام

ورحل عن عالمنا الفنان والمخرج جلال الشرقاوي، في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة 4 فبراير، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وأعلنت عبير الشرقاوي، ابنة الراحل جلال الشرقاوي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خبر وفاة والدها، وكتبت: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. بابا في ذمة الله اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ، اللَّهمَّ اغْفِرْ لحيِّنا وميِّتِنا وشاهدنا وغائِبنا وصَغيرنا وَكبيرنا وذَكرِنا وأُنثانا اللَّهمَّ مَنْ أحييتَه مِنَّا فأحيِه علَى الإسلامِ ومن تَوَفَّيتَه مِنَّا فتَوفَّهُ علَى الإيمانِ اللَّهمَّ لا تحرمنا أجرَه ولا تُضلَّنا بعدَه".

وفاة عايدة عبد العزيز

أما عن عايدة عبد العزيز، فقد وافتها المنية مساء الخميس، بعد صراع طويل مع مرض الزهايمر عن عمر يناهز 85 عاما.

ويشار إلى أن، عايدة عبد العزيز تعاني منذ سنوات من مرض الزهايمر، وكان آخر أعمالها مسلسل "موجة حارة" في عام 2013. وقدمت أعمال مهمة فى مشوارها الفنى تركت بصمة مع الجمهور، ومن أشهر أعمالها الفنية "النمر والأنثى" للزعيم عادل إمام، و"حائط البطولات"، وغيرها من الأفلام منها "عفاريت الأسفلت، فجر الإسلام، هليوبلس، خلطة فوزية، كشف المستور، بوابة إبليس، الحرامى والعبيط، خرج ولم يعد".