لأول مرة.. استئصال الغدة الدرقية بتقنية الـ Ligasure بمستشفى الكرنك بالأقصر

جدة - نرمين السيد - تمكن قسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى الكرنك الدولى التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، من إجراء عملية استئصال الغدة الدرقية بتقنية الـ Ligasure لأول مرة بمستشفيات الهيئة بالأقصر.





وكانت المريضة تعانى من وجود ورم سرطانى بالغدة الدرقية تسبب فى وجود ألم فى الحلق والعنق وصعوبة فى البلع والتنفس، وتورم فى العقد الليمفاوية فى الرقبة، وتم تشخيص الحالة ومتابعتها بالعيادات الخارجية، وتبين حاجتها لإجراء جراحة. وأُجريت جراحة استئصال كامل للغدة الدرقية مع الحفاظ على الغدد الجاردرقية، والأعصاب المغذية للأحبال الصوتية، وتمت الجراحة باستخدام تقنية الـ Ligasure وهو من التقنيات الحديثة التى ساعدت فى تقليل النزيف أثناء وبعد العملية، كما ساعدت فى تقليل الوقت اللازم لإجراء الجراحة، فقد تم إجراء العملية كاملةً خلال 60 دقيقة فقط.

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