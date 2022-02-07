قافلة طبية توقع الكشف الطبى على 1578 مريضًا فى سمسطا ببنى سويف

جدة - نرمين السيد - قال محافظ بنى سويف الدكتور محمد غنيم، إن مديرية الصحة نظمت قافلة طبية على مدار يومين بقرية نصر جمعة بمركز سمسطا، مكونة من 10 عيادات فى تخصصات (الباطنة والأطفال والجراحة والعظام والأسنان والنساء والرمد والجلدية وتنظيم الأسرة) وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتم خلالها توقيع الكشف الطبى على 1578 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان.





جاء ذلك خلال متابعة المحافظ لسير العمل فى خطة القوافل الطبية العلاجية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، التى تنفذها مديرية الشؤون الصحية لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وذلك عقب إطلاعه على التقرير الذى أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة. وأوضح المحافظ - فى بيان اليوم الإثنين - أن الحالات المرضية التى تم الكشف عليها تشمل 49 حالة معمل دم و60 حالة معمل طفيليات، بجانب إجراء الأشعة لـ4 حالات، واستصدار 12 قرارًا للعلاج على نفقة الدولة، وتحويل 13 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، فضلًا عن إجراء أشعة بالموجات فوق الصوتية لـ 37 حالة. وأضاف أنه بجانب الكشف الطبى، تضمنت فعاليات القافلة عقد ندوات تثقيف صحى لـ 100 مواطن حول كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (مثل الالتهاب الكبدى الفيروسى وفيروس كورونا والسعار وإنفلونزا الطيور والطفيليات المعوية والبلهارسيا)، وكذلك الأمراض غير المعدية (مثل الضغط والسكر والسمنة) وأورام الصدر وتنظيم الأسرة والنظافة الشخصية ونظافة المنزل والتغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فضلا عن إجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطن.

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