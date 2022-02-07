العدل: مليار و773 مليون جنيه حصيلة تصالحات الكسب غير المشروع فى عامين

جدة - نرمين السيد - وكشف حصاد وزارة العدل، بالنسبة لجهاز الكسب غير المشروع، أن إجمالى الشكاوى والتحقيقات المعروضة خلال عامين بلغت نحو 736 قضية، تم إنجاز 539 قضية ومتبقى 197 قضية بنسبة إنجاز 73%.

وأوضح الحصاد، أن جملة المبالغ التى تم تحويلها إلى وزارة المالية من جهات العامة نقدا وأصول عينة فى إطار التصالح فى قضايا الكسب غير المشروع مليار و597 مليونا و171 ألف جنيه.

وأشار الحصاد إلى أن جملة المبالغ المحصلة والمحولة للجهات المجنى عليها فى التصالح فى جرائم العدوان على المال العام بلغت 176 مليونا و170 ألف جنيه.

وتتضمن إنجازات وزارة العدل، خلال العامين ثلاثة محاور رئيسية وهى محور العدالة الناجزة والخدمات المميزة وتحديث وحوكمة العمل بقطاعات وإدارات الوزارة.

واستعرضت وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان، اليوم الإثنين، أهم ما تم تنفيذه من الخطة التى وضعتها الوزارة لتطوير العدالة وذلك خلال الفترة من ديسمبر 2019 وحتى ديسمبر 2021، وتقديم الخدمات في سهولة ويسر، وذلك فى إطار التوجيهات الرئاسية واتساقا مع رؤية هادفة إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين الخدمات المتقدمة، وذلك بمناسبة مرور عامين على بدء تنفيذ هذه الخطة.