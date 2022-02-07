التموين: لا نفرض على أى محل المشاركة فى الأوكازيون الشتوى أو نسبة التخفيض

جدة - نرمين السيد - قال المهندس عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الأوكازيون الشتوى يستمر لمدة شهر، مؤكدا أن الوزارة لا تفرض على أى محل المشاركة فى الأوكازيون أو نسبة التخفيض.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، أن دور الوزارة هو تكثيف الحملات خلال فترة الأوكازيون لمنع البيع بأزيد من الأسعار المعلنة، ومواجهة الأوكازيونات الوهمية، ومتابعة إصدار الفواتير لعدم التلاعب، وأن تكون السلع مطابقة للمواصفات المصرية. وأوضح أن الأوكازيونات الوهمية تعتبر قضية غش تجارى ويحول صاحبها إلى المحكمة الاقتصادية، داعيا المواطنين إلى الاتصال على الخط الساخن 16280 حال أى شكوى.

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