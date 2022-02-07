الأهلي يبدأ المران بقراءة الفاتحة وتدريبات بدنية متنوعة

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي مساء اليوم على ملعب الكريكيت بمدينة زايد الرياضية بقراءة الفاتحة، وذلك قبل خوض فقرات المران الجماعي.

وقاد كابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق، اللاعبين في فقرات بدنية متنوعة في بداية المران الجماعي لمدة نصف ساعة.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية بالكرة، وذلك في ختام الاستعدادات التي يخوضها اللاعبون لمباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، الذي يقام في السادسة والنصف مساء غد بتوقيت القاهرة على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي.