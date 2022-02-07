/677993/علي-بدر-خان-عن-يوسف-شاهين-خلال-ندوته-بمعرض-الكتاب-أستاذي

دوت الخليج يرصد تصريحات المخرج بدر خان خلال الندوة الثقافية التي تقام حاليًا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب وذلك خلال السطور القادمة.

المخرج بدر خان: يوسف شاهين أستاذي

قال المخرج علي بدرخان: “يوسف شاهين أستاذي وله فضل عليّ أكثر من والدي، وجات فترة نقاهة لخضوعه لعملية قلب مفتوح، وكان ملتزم بتصوير فيلم شفيقة ومتولي حينها”.

وأضاف بدرخان خلال ندوته بمعرض القاهرة الدولي للكتاب: “وكنت بنزل أساعده في الفيلم، وفي يوم طلب مني استكمال الفيلم لشدة مرضه، فرددت عليه: أنا أو هشتغل الفيلم يبقى لازم أضيف وجهة نظري”.

وتابع علي بدرخان قائلًا: “وبالفعل سمح لي يوسف شاهين بإضافة وجهة نظري لأحداث الفيلم، واستغرقت تلك العملية مني ما يقرب من 10 أيام فقط، واستكملت بدلًا منه الفيلم”.

إصابة المخرج بدر خان بكورونا

وكان المخرج القدير بدر خان قد أصيب بفيروس كورونا المستجد خلال الشهر الماضي، واعتذر عن حضور “حفل ساويرس الثقافية”، وأعلنت آنذاك مقدمة الحفل الإعلامية جاسمين زكي خبر إصابته، مشيرة إلى أن إصابته منعته من حضور الحفل وأصرت على ذلك.

أعمال المخرج بدر خان

ويُشار إلى أن علي بدر خان يحمل مشواره الفني العديد من الأعمال الفنية التي كتبت اسمه بحروف من نور في سجل المبدعين وتركت بصمة في ذاكرة كل من شاهدها، ومن بينها فيلم الرغبة والذي يعد آخر أعماله ومن بطولة إلهام شاهين ونادية الجندي، وفيلم الجوع، أهل القمة، الراعي والنساء، نزوة، الرجل الثالث، شفيقة ومتولي، الكرنك، الحب الذي كان، الاختيار، أرض النفاق، أشياء لا تشترى، النصف الأخر، أفراح، وشيلني وأشيلك.

معلومات عن بدر خان

"علي بدر خان" هو ابن المخرج أحمد علي شاكر بدر خان المولود في 18 أكتوبر عام 1909 في حي القلعة أحد أحياء القاهرة الشعبية، تحديدًا في منزل الأسرة الكبير رقم 18 شارع قره غول. وكان جده خورشيد طاهر باشا أحد القيادات العسكرية الأرناؤوطية الألبانية للجيش العثماني في مصر، وذلك إبّان حكم أبيه طاهر باشا الذي تولّي حكم مصر، واليًا عليها في بداية القرن التاسع عشر. و"علي" هو ابن أحمد بدرخان من زوجته سلوى علام، وهي آخر زوجاته التي تزوجها عام 1944 التي أنجبت له، إضافة إلى علي، بنتا سماها رقية.