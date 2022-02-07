وزيرة البيئة تعدد مزايا برنامج تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية «فيديو»

تابعت وزيرة البيئة خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه اليوم الاثنين الإعلامية لبنى عسل على قناة "الحياة"، أن الوزارة اتفقت مع 8 شركات من القطاع الخاص بهدف إنتاج الطاقة الكهربائية من المخلفات، حيث تم اختيار تلك الشركات من أصل 18 شركة تقدموا لتقديم الخدمة.
كشفت "فؤاد" أنه يتم العمل الآن على إنشاء مصانع تعمل على تدوير المخلفات من أجل استخراج الكهرباء منها بعد الانتهاء من إنهاء البنية التحتية لها، حيث أن أول مرحلة من المشروع سيتم تنفذها فى 8 محافظات على مدى عام ونصف، مشيرةً إلى أنه كان هناك مشكلة واجهت الوزارة فى منطقة الدلتا تمثلت فى تخصيص الأراضى خاصة فى المحافظات التى ليس لها ظهير صحراوى ولكن تم العمل على حل المشكلة.
أضافت وزيرة البيئة أنه تم عرض خطة برنامج دعم البنك المركزى للشركات التى ستنفذ المشروع على رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، حيث يوجد توجيهات من القيادة السياسية بضرورة العمل على المنظومة الكاملة فى تدوير المخلفات خلال الفترة المقبلة.
"الحياة اليوم" برنامج حوارى سياسى تقدمه الإعلامية لبنى عسل والإعلامى محمد مصطفى شردى على قناة "الحياة".
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