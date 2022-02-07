السفير الأردنى بالقاهرة: اختيار الأردن ضيف شرف لمعرض الكتاب يعكس علاقات البلدين...

قال السفير الأردني بالقاهرة أمجد العضايلة، اليوم /الإثنين/، إن اختيار بلاده كضيف شرف لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في الدورة القادمة والتي تحمل رقم ٥٤ يعكس العلاقات التاريخية والثقافية المشتركة بين البلدين.
ووجه العضايلة ، الشكر والتقدير لمصر قيادة وشعبا على اختيار الأردن ضيف شرف، واصفا أن العلاقات بين البلدين بـ"المتميزة" في كافة المجالات السياسية والاقتصادية.
وأضاف أنه تابع المشاركة الأردنية في الدورة الحالية التي وصفها بالتظاهرة الثقافية النوعية الكبرى التي يجتمع تحتها كافة المثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي العربي، والتي ضمت ٣٧ دار نشر أردنية، لافتا إلى ما صاحب ذلك من حضور أردني لافت.
وأعرب عن تطلع بلاده لتعاون مثمر مع الجانب المصري في تقديم دورة جديدة لمعرض الكتاب تضمن تمثيلا يليق بالمملكة الأردنية.
وأشار إلى أن سيوفر كافة التسهيلات لاتحاد الناشرين ودور النشر والمنتديات الثقافية الأردنية لضمان المشاركة في الدورة المقبلة لمعرض الكتاب.
وقد تسلم الأردن اليوم /الإثنين/ راية ضيف الشرف للدورة الـ ٥٤ لمعرض القاهرة الدولي للكتاب من دولة اليونان التي حلت كضيف شرف الدورة الـ53.
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